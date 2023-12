Se han registrado 9 sismos en la región sur de Chihuahua durante 2023

En lo que va del año se han detectado 15 sismos en Chihuahua de los cuales 9 se registraron en la región sur del estado de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional; en lo que va de diciembre se han registrado un par.

La actividad sísmica presentada en Hidalgo del Parral durante los últimos días, se deben a un estiramiento de la corteza en el centro del estado, que corre del norte a sur, lo que se denomina “distensión del continente”; de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la actividad minera en la ciudad no podría tener efectos en infraestructura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil consultó a Víctor Hugo Espíndola Castro, del Servicio Sismológico Nacional, quien comentó que días atrás, se ha presentado sismicidad en la región de Hidalgo del Parral, donde se comenzaron a registrar una serie de sismos de magnitudes muy pequeñas, que van de 3.3 a magnitud máxima de 4.1, son 20 sismos los que se tienen a la fecha localizados, lo cual no quiere decir que no pudieron detonar otros sismos más pequeños, que no son posibles de localizar, pero que son muy cercanos a la región.

Informó que en el estado de Chihuahua, en lo que va de este milenio; es decir, del año 2000 a la fecha, es cuando más estaciones sismológicas se han presentado, en el 2013 hubo una secuencia sísmica muy fuerte al sur de Delicias y al norte de Hidalgo del Parral.

“No hay que olvidar que aunque sean lugares en donde no tiembla frecuentemente, como es el caso de la costa de México, donde continuamente hay sismos, eso no quiere decir que no haya deformaciones en esta región. Lo que nosotros pensamos aquí en el Servicio Sismológico, es que existen por su origen natural en la corteza, asociada por fallamientos generados por fuentes que han sido inducidas, o por fuentes de origen volcánico”, declaró.

Según la información que la CEPC consultó con el ingeniero geólogo, Ignacio Reyes, profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se expresa que la actividad sísmica que ocurre en el estado, se ha interpretado en términos generales de dos maneras, pero las fallas se deben a un estiramiento de la corteza en el centro del estado, que corre del norte a sur, lo que se denomina como; “distensión del continente”.

Detalló que esto hace que se formen estos valles y cuencas en todo el estado; “Cuando decimos que se está abriendo la corteza, parte de los bloques empiezan a hundirse y en la fricción entre un bloque y otro es lo que genera las fallas”.

“Pero no es lo único, lo que se ha encontrado es que cuando este bloque continental empieza a erosionarse demasiado, esa montaña empieza a tratar de levantarse y cuando esto sucede, tenemos esa fricción. La tala que está sufriendo la Sierra Madre en estos últimos 30 años, está haciendo que la velocidad de erosión sea tan fuerte, por eso unas partes se están levantando más que otras, esa diferencia de levantamiento comienza a acumular tensión, llega un momento en que se rompe y se desplaza en pequeños movimientos, dependiendo en donde se genere esos movimientos decimos que son tan intensos los temblores”, dijo.

El geólogo expuso que, la mayoría de los temblores que se están presentando, prácticamente en el norte y sur del estado, oscilan entre los dos y 10 kilómetros de profundidad, es por ello que, la mayoría, son considerados temblores de acomodamiento, “Se está erosionando y eso hace que se levante un poquito por lo que se está generando este enjambre de temblores”.

Por su parte, el coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, informó que ya se tienen antecedentes de sismos en Parral, en el 2019 hubo algunos sismos de magnitud 4, en 2013 se presentaron en el área de Santa Gertrudis algunos de 5.4 y el antecedente histórico que se pudo registrar en el Servicio Sismológico Nacional, fue el 31 de octubre de 1928, en donde hubo un sismo de 6.1 en la ciudad.

“No tenemos datos de que pudiéramos tener daños mayores por efecto de la minería, es muy profundo donde hay excavaciones, por lo que no consideramos que haya daños con los sismos como hasta ahora se han presentado, no podemos anunciarlos previamente, ni la intensidad, ni la duración, ni la fecha en que se van a presentar, sismos de 4.1 no se puede hablar de daños en estructuras, a veces el error es pensar que un sismo de 2 es la mitad de un sismo de cuatro, y las medidas de la escala de Richter son muy diferentes, de 4 a 5 estamos hablando de un 33% más”, señaló.

Corral Torresdey recomendó a la población estar atenta a los avisos de las autoridades y mantener la calma en caso de que se presente un sismo.

La actividad sísmica en Hidalgo del Parral ha causado conversación entre la población, pero las autoridades han descartado que se trate de una situación de riesgo. Sin embargo, es importante que la ciudadanía esté preparada para cualquier eventualidad.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tener a la mano un kit de emergencia, que incluya alimentos, agua, medicamentos, una radio y una linterna. Además, es importante saber cómo actuar en caso de un sismo, manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones de las autoridades.

La actividad sísmica en Hidalgo del Parral es un fenómeno natural que se debe a la distensión del continente. Los sismos que se han registrado hasta el momento no han causado daños, pero es importante que la población esté preparada para cualquier eventualidad.

