Deshabitadas hasta un 30% de las viviendas en Santa Bárbara

El 30% de las viviendas de Santa Bárbara se encuentran deshabitadas, de un total de 3 mil 451 hogares, mil 035 se encuentran solas, esta cifra podría solventar las mil 300 solicitudes que se reciben al año para vivienda, principalmente de personas provenientes de Balleza, Guadalupe y Calvo y Estados Unidos.

Por lo anterior el titular de Desarrollo Urbano y Ecología, Obed Contreras Ojeda, comentó que ante la necesidad de vivienda, se buscan alternativas, como la entrega y aceptación de los pies de casa, apertura de nuevos asentamientos humanos en reservas territoriales.

Asimismo, se establecen convenios con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural y con otras dependencias para el desarrollo social del municipio.

Refirió que se están buscando convenios con personas en las comunidades que puedan ofertar sus terrenos a menor precio, pero a la vez, con un impacto ambiental y un estado ejecutivo de proyectos donde se puedan intervenir servicios como agua, electricidad y drenaje a futuro, para que no se haga una mala planeación.

Manifestó que se está buscando la planeación de cómo abastecer de vivienda a través de la coordinación con Gobierno del Estado para que cada persona tenga su espacio digno para vivir atendiendo a la garantía individual que dice que todo el mundo tiene derecho a la propiedad.

“El problema es grande no es algo que se pueda resolver a corto y mediano plazo sino a largo plazo según como las circunstancias se vayan presentando, se ha tenido diálogo con personas que tienen casa y no viven aquí, pero muchas veces quieren vender, pero los precios que ofrecen a veces son muy excesivos y la gente del municipio pues no los puede pagar”, señaló.

Argumentó que por año reciben alrededor de mil 300 solicitudes de vivienda; sin embargo, ante el desabasto de predios no se les puede dar a todas seguimiento para tan poco espacio que se ofrece a la vez.

"Tenemos que canalizar con dueños de propiedades extensivas para que ellos a su vez hagan negociaciones con particulares, en este caso son personas que se fueron hace mucho tiempo y que quieren volver a su municipio, otras personas son de Parral y también ahí hay desabasto en cuanto a vivienda, por eso la gente opta por venirse a municipios cercanos, en este caso Santa Bárbara”, finalizó.

