El PRI solicita auditorias por obras del Gobierno Municipal de Parral

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado, solicitará ante la Auditoría Superior del Estado, se realice una auditoría especial en Parral respecto a la obra de la Puerta del Tiempo en la que se invirtieron 20 millones de pesos, así como los uniformes escolares que adquirió el Gobierno de Parral bajo una inversión de 17 millones, para beneficiar a 104 escuelas, de las cuales solo 11 han recibido el apoyo, asimismo, buscarán una solución respecto a la empresa encargada de la recolección de basura a quien se le paga 32 millones de pesos al año, calificándola como deficiente.

Por lo anterior, Alejandro Domínguez Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, indicó que su visita se debe para la emisión de algunos comentarios en relación a la forma en la cual esta gobernando Movimiento Ciudadano en el país y en Parral.

“Nosotros queremos dejar una postura muy clara, Movimiento Ciudadano se ha convertido en el esquirol del Presidente de la República, se ha convertido en el partido que por un lado le dice mediáticamente cosas al Gobierno Federal, le dice cosas a Morena pero en los hechos no se materializa una coalición que aporte votos al desarrollo opositor en este país”, señaló.

Destacó que hoy visitó Parral, un municipio en donde gobierna Movimiento Ciudadano y pone en claro las deficiencias que este partido tiene para gobernar.

“Vemos una intromisión y un mensaje muy claro de los gobiernos que tienen como negocios particulares o sus cajas chicas y Parral no es la excepción, hay que dejar muy claro, este Municipio ha venido decayendo en la forma en la cual se prestan los servicios públicos, tenemos un caso como ya se ha reseñado al interior del Cabildo y que nosotros hemos hecho eco del mismo, tenemos un problema severo en la recolección de basura”, dijo.

El entrevistado declaró que no es posible que durante la administración de Miguel Jurado a la fecha el pago del servicio haya crecido más de un 300 por ciento y este sea deficiente hacia los habitantes del municipio.

Detalló que actualmente la inversión que se hace en este rubro es de 32 millones de pesos al año en el servicio de limpia deficiente, donde hay problemas entre las personas que trabajan en la recolección, donde no se tienen los camiones suficientes para brindar este servicio y donde esta falta de probidad en la prestación del servicio; quedan muy claros dos mensajes, la necesidad de revisar y analizarlo “porque no puede ser el servicio de limpia la caja chica de alguien”.

“Dejar muy claro que Movimiento Ciudadano no sabe gobernar, porque resulta que la Puerta del Tiempo que fue una obra emblemática en Parral, en donde se invierten 20 millones de pesos y no se siguen los procedimientos jurídicos adecuados para poder licitar la obras de certificación directa, violentando las normas que la Ley de Obra Pública establece y no sólo eso, lo peor del caso es que no queda bien y se mantienen parchándola, siendo una obra emblemática y hoy se convierte en una obra que es criticada por las deficiencias en la remodelación”, enfatizó.

Alejandro Domínguez informó que en el 2021 el Gobierno de Parral compró una serie de uniformes con una inversión de 17 millones de pesos, en donde resulta un sub ejercicio, ya que solamente se entregaron en 11 escuelas de la 104 que se tenían contempladas.

El dirigente estatal informó que en estos dos últimos casos está trabajando con el equipo jurídico para plantear ante la Auditoría Superior del Estado, que lleve a cabo una auditoría especial de esta obra para revisar los procedimientos licitatorios, así como el contenido y la calidad, para que de esta manera si existe una violación a la ley se emitan las acciones legales correspondientes.

“Decimos que sirve este gobierno de caja chica para alguien, porque dónde quedó el dinero, donde quedaron esos uniformes, dónde quedó esa expresión de querer ayudar a las familias parralenses en este programa de uniformes escolares, como la obra de la Puerta del Tiempo vamos a plantear una auditoría especial, y que sea la Auditoria Superior del Estado el ente público facultado para ello, que lleve a cabo una revisión muy puntual de estos procedimientos para valorar si efectivamente pueden existir errores y omisiones a la ley pero, no sólo eso en esta falta de capacidad de gobernar también se convierten en violadores consuetudinarios de la ley”, enfatizó