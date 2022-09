Eligen a nuevos consejeros nacionales y estatales en Parral

Se lleva a cabo la 25 Asamblea Ordinaria del Partido Acción Nacional, con la asistencia de más de 200 integrantes, por lo que se declaró legal la votación para elegir a Consejeros Estatales, Nacionales; Nora Bueno, Refugio Ochoa y Elizabeth Baca son las candidatas para ocupar la dirigencia del Comité Directivo Municipal de Parral para el periodo 2022-2025 durante la tarde se dará a conocer a la ganadora.

Ante la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), y la asistencia de 218 integrantes del partido se declaró legal la asamblea para elegir a Consejeros Estatales, Consejeros Nacionales, así como a la nueva Presidenta del Comité Municipal del PAN en Parral.

Ante ello como resultado y por unanimidad de votos la Diputada María de los Ángeles será la nueva Consejera Nacional y María del Refugio Ochoa, Carlos Silva y Heberto Javalera Lino Consejeros Estatales para el periodo 2022-2025.

En su intervención, Tere Arteaga, actual Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN Parral, declaró; “el día de hoy me presento ante a ustedes para darles a conocer el estado que guarda nuestro partido, me es grato informales que según la fecha de corte del 07 de septiembre, la membresía de nuestra institución política es de 480 miembros activos, es muy grato decirles que esto nos convierte en un movimiento que va en crecimiento”.

Expresó que como dictan los estatutos, los informes financieros fueron entregados en tiempo y forma ante el Comité Directivo Municipal, así como en las reuniones informativas, en donde quedó constatado que en caja, hasta el día de hoy se registra la cantidad de 20 mil 270 pesos con 85 centavos, la cual será entregada a quien resulte electa como nueva dirigente.

“Mi agradecimiento a todas las personas, amigos y amigas que durante este periodo me apoyaron, todo el esfuerzo realizado, los logros fueron gracias a todas las personas que se sumaron, sería injusto e incierto el decir que se debe a una servidora, hoy nos reunimos aquí para elegir a quienes serán nuestras propuestas para los diferentes cargos, quiero darles una cordial felicitación a todas las planillas, la que resulte ganadora le deseo todo el éxito les pido que apoyemos para salir adelante en los grandes retos que vendrán, no nos perdamos en batallas internas que además de ser innecesarias son inútiles, el 2024 está en puerta y no podemos perder el tiempo”.

En su intervención, Nora Bueno comentó; “seré una presidenta de tiempo completo, hoy estamos en un momento muy importante al interno de nuestro querido partido estamos ante el momento de renovación de su dirigencia municipal y estamos también ante tiempos diferentes y difíciles en el plano nacional, estatal y local, pero nunca la hemos tenido fácil”

Señaló que son un partido que nació como una férrea oposición; sin embargo, y gracias al trabajo de todos y todas, unidos lograron llegar al gobierno para demostrar humanismo y buena voluntad para trabajar por el bien común.

“Hemos saboreado grandes triunfos y grandes derrotas pero aquí seguimos en esta brega que nos encomendaron nuestros fundadores, me presento con ganas renovadas para trabajar arduamente y decididamente y recuperar la posición que nos ganamos a base de trabajo por eso les digo que trabajaré decididamente junto a mi equipo y aquellos que se quieran sumar”, destacó

Por su parte, Refugio Ocho Prieto refirió; “la política es y será siempre la mejor manera de estar cerca de la gente, cuando las cosas se hacen con amor y con la disponibilidad de servir a quien más lo necesita, hoy quisiera recordar a los panistas de antaño que dieron su vida y que dieron esencia al partido. Que han luchado día a día para tener un México en acción, esta contienda debe permitir que salgamos fortalecidos, el enemigo no está aquí, hay un país de corrupción se está desmoronando, por las decisiones que el actual gobierno federal está tomando las cual no nos permiten el desarrollo de las personas, el enemigo está afuera es allá donde debemos dar la lucha”.

Indicó que hoy que se debe tomar la decisión de quien llevará las riendas del partido para los próximos tres años es necesario hacerlo con conciencia, con la mente y el corazón, ya que no es una decisión que se debe tomar a la ligera sino de voluntad desafiando una estructura que se viene formando.

Elizabeth Baca destacó; “es importante generar la confianza hoy me presento como esa opción tenemos que tender esos puentes entre los militantes para poder generar una estructura que salga a dar la batalla en el 2024 pero esto solo lo lograremos mediante procesos internos democráticos como este”.

Detalló que es importante promover la afiliación, capacitación, organizar a las mujeres y jóvenes a promover acciones de gobierno, por ello, trabajará por posicionar al partido ante los desafíos que enfrenta a nivel local.

Cabe mencionar que a la asamblea asistieron Leonardo Rodarte, secretario de Acción Juvenil; Juana Barraza, titular de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer; María de los Angeles Gutiérrez, diputada federal; Tere Arteaga, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN Parral y Manuel Armando Carreón, representante del Comité Directivo Estatal.