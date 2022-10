Empezaremos a trabajar hoyos y si nos quitan cerraremos puertas de Grupo México: gambusinos

"De nueva cuenta no hubo una respuesta a nuestras peticiones, el lunes empezaremos a trabajar los hoyos, y si nos quitan, vamos a cerrar las puertas de Grupo México y no dejaremos pasar a ningún empleado", así lo expresó un líder del movimiento de los gambusinos en Santa Bárbara, quien además comentó que los directivos de la minera no han tenido un diálogo con ellos, solo a través del departamento de Recursos Humanos.

Después de que el pasado jueves 29 de septiembre cerca de las 10:00 de la mañana, padres de familia, madres, hijos y afectados se manifestaran en Santa Bárbara, luego de que autoridades de los tres niveles de gobierno incautaran 24 tiros de mina debido a que no cuentan con los trámites correspondientes para operar.

El contingente comenzó a reunirse en la Plaza Principal, para ser escuchados luego de siete días permanentes de operativos, en los que según exponen, les han decomisado vehículos y maquinaria valuada en millones de pesos.

Luego de al menos dos kilómetros recorridos, los inconformes arribaron a las instalaciones de la minera Grupo México, en donde la comisión integrada por cinco gambusinos solicitó al personal que se encontraba detrás de la puerta, escuchar sus peticiones, la mayor de ellas, que les permitan trabajar los "fondos abandonados" por la empresa.

Los gambusinos señalan que en los operativos les han sido decomisados vehículos y maquinaria valuada en millones. Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Los cinco gambusinos fueron atendidos por un directivo, uno de estos le señaló al trabajador de la empresa que en son de paz acudían para solicitar se les permita explotar los "hoyos" abandonados, a lo que el representante de la minera, indicó anotaría peticiones para hacerlas llegar a sus superiores, sin que la situación a resolver estuviera a su alcance.

Te puede interesar: Clausurados 24 tiros de mina que operaban entre Parral y Santa Bárbara

De tal manera, el grupo de gambusinos cuestionó cuándo se resolverán sus peticiones, indicando el corporativo que muy probableme esta semana, determinando el grupo manifestante que si para el sábado 1 de octubre no había respuesta, se tomarían nuevas medidas más determinantes.

Ante ello Alberto Ulloa, uno de los cinco integrantes de la comisión, expresó en entrevista para este medio, que durante la mañana del sábado estuvo un pequeño grupo de gambusinos en las instalaciones de la empresa para conocer la solución que tenían ante sus peticiones.

Parral Operativos en Santa Bárbara dejan 'sin chamba' a 600 gambusinos, piden apoyo de Maru Campos

Sin embargo explicó que de nueva cuenta no hubo una respuesta por parte de los directivos de la minera, ya que fueron recibidos por un trabajador del departamento de Recursos Humanos.

"Ahí se acordó que el lunes empezaríamos a trabajar en los tiros abandonados, la gente ahí se puso de acuerdo en que si nos quieren retirar, tomarían las instalaciones de la empresa y no dejarían entrar a los trabajadores", señaló.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Indicó que estuvieron esperando alguna llamada de los directivos y no hubo acercamiento alguno, además al momento de acudir a la empresa trabajadores de la misma no abrieron la puerta, por lo que llegaron a ese acuerdo.

"Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, por eso queremos hablar con los directivos para ver en qué áreas no afectamos a Grupo México, pero nadie habla con nosotros, y la gente ya necesita trabajar", declaró.