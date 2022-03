Empresaria santabarbarina triunfa en Parral

Tere Esparza Peynado, una mujer empresaria, originaria de Santa Bárbara, pero que emprendió un negocio hace dos años en la ciudad de Parral, hoy en día cuenta con dos sucursales de la marca registrada Me Late Gelato, asimismo, tiene una agencia de marketing digital denominada La Mexa, una mujer apasionada por lo que hace, vislumbra grandes oportunidades para la mujer hoy en día.

¿Cómo es un día normal en la vida de Tere Esparza Peynado?

Rutina no la hay. Todos los días son diferentes. Por lo regular me levanto a las 4:40 de la mañana para ir a las 5:00 al gimnasio cuando hay oportunidad. Llego a la casa, limpio, se llega la hora de ir a los negocios para ver qué se ofrece, surtir las cosas que faltan, tener la plática con las compañeras de las sucursales para ver en qué podemos mejorar, pero mi semana es muy diferente, hay días que surge una reunión con un cliente, hay veces que llego a comer a la casa hay veces que no.

¿Qué le hace falta a la mujer mexicana para animarse a romper estereotipos culturales y sobresalir profesionalmente?

Yo creo que tener el valor y quitarnos los miedos, creo que vivimos mucho en el “qué van a decir”, o me van a juzgar; si quiero salir a trabajar y dejar a los hijos van a decir “que mala mujer, que mala esposa”; entonces es eso, quitarnos esos tabúes y darnos cuenta de lo capaces que somos, de desempeñar alguna actividad, emprender algo, liderar alguna empresa y descubrir lo valiosas que somos.

Considera que hoy Parral, México y su cultura está preparada para tener más mujeres líderes como usted.

Apenas nos estamos preparando, ahí vamos, nos ha costado tiempo, me encantaría que fuéramos más rápido pero venimos arrastrando una cultura muy fuerte que influye mucho en mujeres y hombres, pero creo vamos avanzando poco a poco, es importante que las mujeres dejemos de vernos como víctimas o que nuestra misión en la vida es ser mamá esposa y dedicarnos al hogar, al momento en que nos demos la oportunidad de salir vamos a demostrar al mundo lo capaces que somos.

¿Cuál es el precio personal más alto que ha pagado por estar dónde está?

El dejar de asistir en algunas ocasiones a reuniones familiares, creo que no nada más para una mujer emprendedora sino para todas las personas, el dejar a nuestra familia siempre es difícil.

¿Cuál es la lección más valiosa que ha aprendido en la vida?

La pandemia ha sido una lección, yo inicie mis proyectos justo antes de la contingencia, entonces creo que fue donde conocí todo lo mejor de mí, mi lado emprendedor, de todo el potencial que tengo y creo que también descubrí todo lo débil que puedo ser como persona, lo vulnerable como emprendedor.

¿Qué experiencia negativa ha tenido que enfrentar en el desempeño de su labor?

Cuando eres emprendedor tienes muchos tropiezos, muchos retos y muchas caídas, yo siempre he dicho, si se te presenta un obstáculo pues tienes que brincarlo, y dices ya lo pase, y estas apenas motivado y nuevamente viene otro, lo importante es mantener la fuerza y superarlos.

¿A qué atribuye su éxito?

No sé si sea éxito, creo que no se si hay un punto en donde digas ya es el éxito, creo que siempre buscamos más y es algo bueno, pero el que este ahorita con mis proyectos liderando algunos grupos yo creo que me ha impulsado a seguir aprendiendo, descubrir cosas nuevas, y lanzarme.

¿Cuál es el factor de mayor valor que considera la ha puesto en el lugar que hoy ocupa en la sociedad?

Siempre hay alguien en tu familia que te va a inspirar y yo tuve este lado, mi papá siempre ha sido emprendedor y muy inquieto, luego de ahí las personas con las que te relacionas, que te inspiran y te motivan, quienes ya recorrieron lo que tu apenas vas a recorrer, creo que eso te motiva.

¿Cómo percibe a la mujer hoy en día?

Con una oportunidad enorme en este mundo, creo que ahora más que en otros tiempos tenemos la oportunidad de crecer en el ámbito que queramos y de demostrarle al mundo y a ella misma de lo que es capaz.

¿Porque considera que exista aún la violencia hacia la mujer?

Creo que hay cierta parte de la comunidad mexicana que no quiere soltar como que cierto poder y dárselo a la mujer, irte por lados violentos siento que siempre es la forma más fácil para una persona que no es capaz, o que es débil porque creo que cuando actúas con violencia es porque te sientes débil y no eres capaz de solucionar cosas.

¿Qué debemos hacer como sociedad para promover el desarrollo de las mujeres?

Muchas cosas pero principalmente creer en la mujer, de sus capacidades, de sus valores y darle la oportunidad y ver que cada una tenemos habilidades diferentes.

¿Cuál es el consejo más importante que les darías a las mujeres, para que desarrollen una pasión por lo que hacen?

Primero, si no te apasiona lo que haces, pues mejor busca lo que te apasione y una vez que la tengas la vas a desarrollar de la mejor manera, si ya no tienes las posibilidad, busca ese lado que te motive.

Una frase que la defina, la motive o sea una ley de vida

Tengo tres frases y siempre me las digo “el conocimiento es poder”, siempre que tú sabes de algo tienes el poder de expresarte, otra de las frases es “describirme es limitarme” creo que las cosas que pensamos de nosotras mismas no nos definen por completo y otra “sé el hashtag que todos desean seguir”.