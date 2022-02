Violencia de género que se vive en Parral indigna a mujeres

El panorama de violencia contra la mujer que se vive en Parral y en la entidad es cada vez más alarmante, el día de ayer, en Parral amaneció con la triste noticia de que una menor de edad fue presuntamente abusada sexualmente por varios sujetos en la calle Arroyo del Toro.

Este hecho conmocionó a toda la ciudadanía, especialmente a las mujeres, de tal manera que mediante la red social Facebook, algunas parralenses externaron su indignación y preocupación ante el tema de violencia que se vive en la ciudad.

"No merecemos que las personas en quienes confiamos se aprovechen de nuestra vulnerabilidad y abusen de nuestros cuerpos", "No merecemos que las menores de edad se encuentren en un riesgo constante hasta con sus amigos" y "No merecemos que los medios lucren con nuestro dolor", son algunos de los comentarios expresados.

Es de recordar que Parral durante los últimos meses ha atrevesado por un panorama muy gris, el feminicidio de Dulce María, el caso del acosador que según versiones ha atacado a varias mujeres en el centro de la ciudad, y este último que se presentó en la noche de este domingo, sucesos que atemorizan y ponen en alerta a las mujeres parralenses.

Asimismo, a pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el colectivo feminista Atenea dio su postura al respecto, indicando que ya tienen una serie de actividades planeadas para ese día.

"El 8 de marzo saldremos a tomar las calles, y exigiremos un alto a la violencia que sufrimos las mujeres. Pediremos justicia por las hermanas que nos han sido arrebatadas y haremos saber que en Parral, las mujeres no estamos solas, juntas nos cuidamos".