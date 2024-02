"En 15 días listo el Hospital de Ginecobstetricia en Parral": Maru Campos

En 15 días culminará la construcción del Hospital de Ginecobstetricia la cual se encuentra a un 97 por ciento de avance, en donde el Gobierno del Estado ha destinado 155 millones de pesos que dará atención a miles de mujeres la región sur, según informó en entrevista con El Sol de Parral la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, indicando que esta obra que permaneció por años en el abandono será una realidad.

Previo a su segundo informe de gobierno, María Eugenia Campos Galván señaló que las necesidades de Chihuahua son diversas en las distintas localidades y zonas, destacando que en el sur se requiere mayor apoyo para actividad agrícola, empleos mejor remunerados y atención contra las adicciones en la población más joven.

Puntualizó en entrevista que el desplazamiento forzado que viven cientos de familias en la Sierra Tarahumara ha sido en consecuencia de la pobreza y factores como la actividad criminal que el Gobierno Federal ha desatendido, por lo que señaló que en su administración se han generado programas para dotar a la población de la zona de pisos firmes, educación, nutrición y trabajo.

Por otro lado, pidió a los parralenses, y a quienes habitan la región sur, a que la apoyen en la exigencia a la Federación para que repare las carreteras como la Vía Corta y brinde seguridad a los usuarios.

Región sur requiere programas y proyectos

La jefa del Ejecutivo manifestó que han sido dos años y cinco meses intensos, con tareas y retos que cumplir, ya que el estado de Chihuahua es diverso en su población, en su superficie y sobre todo en sus necesidades, por lo que al tener el honor de servir a los chihuahuenses ha tenido que “partirse” en varias zonas como la Sierra Tarahumara, Ciudad Juárez y la región centro-sur.

“Son necesidades diferentes que hay que atender de distinta manera, han sido un par de años muy intensos, de mucha resiliencia, porque nos ha sucedido de todo, pero también de mucha vocación y de estarnos reiterando que juntos como chihuahuenses podemos salir adelante y dar resultados como hoy lo estamos haciendo”, dijo.

Señaló que observa una región sur del estado que pide programas y proyectos distintos al resto de la entidad, una zona donde se requiere mayor apoyo para el campo, así como empleos mejor remunerados, ya que se tiene una condición extraordinaria respecto al crecimiento en el consumo de adicciones entre los menores y jóvenes.

Campos Galván refirió que en Parral se tiene el problema del suministro de agua, cuando en otras zonas del estado se sufre de inundaciones o falta de infraestructura hidráulica, por lo que es necesario enfocarse específicamente en la ciudad para conocer qué hace falta.

Informó que se está trabajando el tema de las adicciones, la violencia contra las mujeres, en donde pronto se estará abriendo un Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) con un recurso mayor a los 64 millones de pesos.

A la par, explicó que se está desarrollando el corredor turístico, cuya intención es conectar a Parral siendo la historia minera del estado, junto con Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Valle de Allende, y llegar hasta Jiménez.

“Hay muchas cosas buenas en Parral pero hacen falta más espacios recreativos, por eso le estamos invirtiendo este año casi 150 millones en esta parte turística. En 15 días vamos a terminar lo que nos dejaron abandonado que fue el Hospital de Ginecobstetricia, el cual está a un 97 por ciento de avance, en donde destinamos 155 millones de pesos, que dará atención a miles de mujeres del municipio y la región sur, entre otras muchas, que estamos seguros que son necesarias para los parralenses y son resultados que en su momento prometí que iba a cumplir”, expresó.

Según el proyecto, este nuevo nosocomio permitirá sustituir la antigua unidad médica que ha existido por más de 70 años, el cual ya está rebasado en la demanda, pues contará con 30 camas censables, con lo que se ampliará y mejorará la calidad del servicio para las mujeres de la región sur del estado, además de ofrecer servicios subrogados a otras instituciones de salud que tienen instalaciones limitadas en la región.

El Hospital de la Mujer ofrecerá servicios a través de sus 12 consultorios de consulta externa, 1 consultorio en transfusión sanguínea, unidad de cuidados intensivos, 2 quirófanos, 1 sala de tococirugía, 3 salas de expulsión y 1 sala de parto humanizado.

Poner orden a la casa ha desenmascarado a diferentes personas

La titular del Ejecutivo, enfatizó que las consecuencias de “poner orden a la casa” han sido desenmascarar a personas, por ejemplo, quien la antecedió en el cargo que se decía honesto y que combatía a la corrupción.

“Si era tan honesto no hubiera contratado créditos con altas tasas de interés… porque estás haciendo un delito que es el daño patrimonial, estás afectando el patrimonio del estado pagándole más a los bancos cuando no deberías pagarles más y cuando ese dinero, en lugar de irse en medicinas, en tratamientos de salud, en instancias infantiles, se va a pagarle a los bancos, eso es una doble corrupción, porque por un lado le pagas más a los bancos y ese dinero lo deberías de utilizar para la población”, enfatizó.

La entrevistada subrayó que, a pesar de que el poner orden a la casa le ha costado desenmascarar a las personas, han sido mayores las satisfacciones que las consecuencias.

Desplazamiento forzado un círculo vicioso

Sobre los casos de desplazamiento forzado, señaló que aún se mantiene una deuda con las familias que han abandonado sus hogares y que están llegando principalmente a Parral, una problemática que sucede todos los días y que es necesario atender de manera inmediata.

“El desplazamiento viene de mucho tiempo atrás, con la situación que se vive en la Sierra Tarahumara que es la pobreza, la cual ha obligado a que nuestros hermanos rarámuri los obliguen a delinquir, a través de la siembra de la droga, pagarles a través del alcohol, amenazarlos si no quieren participar en el crimen organizado”, mencionó.

Explicó que estos factores se convierten en un círculo vicioso y que cada año se han hecho más grandes, por lo que actualmente se está sufriendo la desatención de la Sierra Tarahumara de muchas décadas.

Resaltó que pareciera que se ha normalizado el tema de la Sierra Tarahumara, ya que se cree que cuando llega la colecta de diciembre se hizo todo; sin embargo, destacó que es necesario avocarse en las causas, por lo que el estado ha diseñado el programa “Juntos por la Sierra Tarahumara” para empezar a trabajar en las causas, pobreza, pisos firmes, educación, nutrición de los menores, así como en el trabajo.

“El tema de la tala inmoderada, cuando yo le hable al Presidente de la República como le hable, no me estaba refiriendo solamente a los LeBarón, me estaba refiriendo también a los migrantes, a la tala inmoderada, al fentanilo, a que justamente el Gobierno Federal es quien debería actuar ante esos desplazamientos específicos en la Sierra Tarahumara y no hace nada”, expresó.

La entrevistada argumentó que se está tratando de atender las causas y de ayudar a las familias que tienen que dejar todo, con el establecimiento de un nuevo hogar a donde ellos decidan comenzar de nuevo; sin embargo, no hay dinero que alcance, ni esfuerzos, si no se van a las causas.

“El último desplazamiento fue justamente en una comunidad de Guadalupe y Calvo, cuyas familias se dirigieron a Parral y eran casi 100, es un número grande y no nos dan las fuerzas ni el recurso para atenderlas”, dijo.

El norte también es México y al Gobierno Federal no le gusta

“No somos un enemigo del Gobierno Federal porque nosotros no estamos en guerra con ellos, pero ellos sí están en guerra con nosotros, a ellos no les gusta que aquí gobierne quien está gobernando, ni una mujer, ni la oposición, pero no es mi problema es de ellos”, dijo.

Informó que es impresionante cómo es que el Gobierno del Estado ha tenido que encargarse de lo que compete al Gobierno Federal, pero llega el momento en que es necesario exigir respuestas.

“No les gusta el norte del país, nos alegra mucho que atiendan a nuestros hermanos en el sur, pero también levantamos la mano y decimos que el norte también es México y que aquí nosotros contribuimos a la federación con recursos y con impuestos, porque los chihuahuenses somos responsables”, expresó.

Garantizar que el dinero sonara en la caja, ha mantenido las finanzas sanas

Maru Campos, señaló que mantener las finanzas del estado sanas, ha sido una estrategia por parte del equipo financiero, ya que cuando se gobierna se debe confiar en la gente que sabe y conoce más acerca del tema.

“Un gobernador no puede saber todo en turismo, en finanzas, seguridad pública y tratas de rodearte de los mejores, por eso creo que el Gobierno del Estado está rodeado de los mejores, el tener las finanzas sanas lo enfrentamos todos de manera muy inteligente, como los expertos decidieron que fue, asegurarse de que todos los ingresos sonaran en la caja, es decir, que no hubieran fugas, que todos los pagos que realizan los chihuahuenses todos los días no se fueran a la bolsa de nadie, que se fueran a la bolsa de Gobierno del Estado y esos ingresos crecieron porque antes habían muchas fugas”, dijo.

Subrayó que otra de las causas para mantener los recursos fue el financiamiento de los créditos, ya que antes se contrataban con altas tasas de interés, por lo que se sentaron con los bancos a negociar, pedirles que estos intereses fueran bajos, que hicieran el financiamiento, lo cual lograron, por lo que el dinero que se ahorraron en lugar de pagar intereses, se destinó a atender la salud, turismo, combatir el cáncer, apoyar a las personas de la Sierra Tarahumara, al campo entre otras.

Plan emergente en apoyo a la sequía

“Es un año muy difícil como no se había visto en décadas en el estado de Chihuahua, el año pasado nos levantamos un día con la noticia de que una financiera que da créditos a los agricultores para que puedan iniciar sus ciclos agrícolas, había desaparecido y que no había más créditos, nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados y sacamos créditos junto con el Banco de México, les dimos apoyos”, refirió.

Manifestó que todo el año han estado brindando apoyos a los productores a través del forraje, maíz, y frijol, así como solicitando a empresas la proteína que dejan de usar en sus empresas alimenticias para, a su vez, poderlo brindar como apoyo.

Compartió que se hizo un fondo emergente para atender las necesidades del campo, mismo que se implementará durante este 2024 y con ello crear una red de salvación a los agricultores y poder solventar, en medida de lo posible, esta vocación que tiene Chihuahua, estado que enfrenta una sequía inaudita.

“El Gobierno Federal, completamente sordo y mudo, nosotros somos quienes estamos tratando de responder pero es difícil cubrir tantas necesidades, el Gobierno del Estado hoy en día se está haciendo cargo de los tratamientos de cáncer, medicamentos, migrantes, delitos del fuero federal que está dejando de atender, nos estamos encargando del campo, así como de otras tantos”, dijo.

Mantenimiento de carreteras, una constante exigencia para el Gobierno Federal

Subrayó que desde Gobierno del Estado se ha buscado la manera de atender las condiciones de las carreteras y el Gobierno Federal solo responde que se requiere entregar un permiso por escrito que luego durará años en llegar.

“Yo le pediría a los parralenses y a nuestros hermanos chihuahuenses de la región que ayuden a la gobernadora a levantar la voz, porque podemos resolver algunas cosas, pero necesitamos que todos nos unamos y nos comprometamos a decirle al Gobierno Federal que arregle la carretera, que ponga señalización, necesitamos pedirle que ponga efectivos de la Guardia Nacional en la Vía Corta que es del fuero federal”, informó.

Reiteró que no sea Gobierno del Estado el que esté exigiendo lo que se necesita para Parral y la región, ya que existen actores políticos que han sido extraordinarios líderes y han exigido a la federación que actué, mismo que no ha querido hacer.

“Tenemos el financiamiento por parte de una empresa para poder arreglar la carretera a Parral, pero no tenemos la autorización por parte del Gobierno Federal para actuar, seguimos nadando contra corriente y no podemos seguir solos enfrentando las problemáticas, pedimos el apoyo de los alcaldes, de la sociedad civil organizada, del sector productivo en el municipio, para que nos ayuden a tener estos resultados”, manifestó.

