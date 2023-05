Gestiona Estado reparación de la vía corta con la Federación

Autoridades estatales están en proceso de acuerdo para obtener la facultad que permitirá ejercer recursos del estado en carreteras federales; esto con el objetivo de rescatar los tamos más afectados de las vías de Chihuahua; entre los cuales se destaca que la Vía Corta es de las más afectadas en todo el estado.

La gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván expuso que la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene en el abandono más de tres mil kilómetros de carreteras federales.

Ante esta situación, la mandataria aseguró que desde el poder legislativo y ejecutivo estatal se está trabajando de manera coordinada, con el objetivo de que las carreteras federales puedan recibir mantenimiento con recursos estatales.

De acuerdo a lo declarado por la Gobernadora del Estado a medios de comunicación, los tramos más afectados se encuentran en la Vía Corta que comunica a Parral y Chihuahua, así como los de Delicias y Ciudad Juárez.

“Los diputados y Gobierno del Estado no nos vamos a quedar con lo brazos cruzados, teniendo en tan malas condiciones la carretera Vía Corta”, declaró textualmente la representante del poder ejecutivo en Chihuahua. No obstante, hasta el momento de esta redacción, la federación no ha atendido la petición que se realizó por parte de autoridades estatales, por lo que el Estado aún no está facultado para darle mantenimiento a las rúas federales.

Por su parte, el diputado local por del distrito 21, ha señalado en repetidas ocasiones que el Gobierno Federal ha dejado en el abandono el mantenimiento y desarrollo de los tramos federales que hay en el estado.

A la par, Ángeles Gutiérrez Valdez, diputada federal por el Distrito 09, aseveró que además de estas gestiones, también se ha hecho el llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se nombre a un titular.

Debido al cargo que permanece acéfalo desde hace más de un mes, la carretera Vía Corta no ha recibido mantenimiento, a pesar de que ya se cuenta con la licitación para 25 kilómetros que están afectados; lo anterior, ya que se requiere la firma del nuevo titular.

