Hermelinda era una niña tranquila y feliz: dudan que menor en albergue se haya quitado la vida

Hermelinda era una niña alegre, como cualquier otro menor de edad de 10 años, era estudiante de la primaria Mati Sike, ubicada en la comunidad Rarámuri de San Andrés, la niña presuntamente se quitó la vida la tarde de este martes luego de una discusión con sus compañeros estudiantes.

En relación al trágico incidente ocurrido este martes, donde una menor de 10 años de edad decidió privarse de la vida por medio de suspensión, supuestamente por un pleito con sus compañeros de clase.

Parral Niña se quita la vida en el albergue San Andrés

Los docentes de la primaria donde la menor asistía al cuarto año, aseguran que se trataba de una niña feliz, aplicada y sin ningún indicio depresivo o actitudes que pudieran mostrar una salud mental delicada.

Reyna Susana, la profesora de su grupo, consternada, la describe como una pequeña tranquila, de la cual jamás se imaginaron pudiera llegar a quitarse la vida por lo que dudan que pudiera tratarse de un suicidio, dato que tendrá que esclarecer la FEM.

Por su parte, otro de los profesores, de nombre Javier Martínez indicó que Hermelinda Cruz Rubí era muy trabajadora, aplicada y con buenas calificaciones.

"No mostró ninguna actitud diferente, ella no era impulsiva ni agresiva, no sabemos por qué habría de querer quitarse la vida", lamentó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!