Impiden padres de familia acceso a la escuela primaria en Parral por segundo día

Padres de familia de la primaria Concepción Meléndez continúan sin permitir el ingreso de personal docente y alumnos al plantel. Por segundo día consecutivo tomaron las instalaciones a modo de protesta hasta que se reinstale al profesor Elliud. Pernoctaron en el lugar.

Por segundo día consecutivo, padres de familia negaron el acceso al personal docente y estudiantes de la escuela primaria Concepción Meléndez como modo de protesta por lo ocurrido con el profesor Elliud.

Es de recordar que el maestro, se encuentra resguardado por la Coordinadora de Educación Estatal debido a fin de salvaguardar su integridad; sin embargo, los padres de familia manifiestan que hasta que no sea reinstalado, no levantaran el bloqueo.

Según dieron a conocer, el profe Elliud es una persona muy querida tanto por los niños como las niñas y padres de familia, ya que es muy profesional en su labor.

Asimismo, destacaron que hasta que no haya una respuesta favorable, tanto para el maestro como para los padres de familia y alumnos, no dejarán que nadie acceda al plantel, por lo que han conformado turnos de vigilancia en el lugar.

Por su parte el titular de la Coordinadora de Educación Estatal Jorge Baca manifestó que la principal preocupación del personal docente es continuar con las clases de manera regular por lo que ya se cuenta con un maestro interino para dar clases; sin embargo, los padres de familia están renuentes ante esta posibilidad.

Destacó que de permitirse, el maestro podría entrar en funciones de manera inmediata a fin de evitar que los niños sigan perdiendo clases y retrasándose en la escuela, ya que esa es la principal afectación en este momento.

En cuanto a la reinstalación del profe Elliud, Jorge Baca manifestó que de momento no se puede reincorporar, ya que por su seguridad y debido a los protocolos que deben seguirse debe mantenerse alejado del plantel, dado que pone en riesgo la integridad de los niños y niñas y será hasta que no se aclare la situación que pueda volver o no.

"Es una situación muy delicada, la agresión hacia el docente puso en riesgo su integridad y la de los menores a su cargo, por lo que tenemos que esperar a que termine el proceso de investigación para que se resuelva la situación, en tanto tenemos una persona lista para cubrir ese espacio de manera temporal, pero los padres no lo permiten." Dijo.

Es de recordar que fue el pasado viernes cuando un padre de familia ingresó al plantel y frente a niños y niñas agredió a golpes al profesor que en ese momento daba la clase, por lo que los presentes entraron en pánico y comenzaron a solicitar auxilio a los demás maestros, lo que orilló a que el agresor huyera, por lo que se desconoce su actual situación jurídica.