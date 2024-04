Profesor agredido a golpes en primaria de Parral interpone denuncia formal

“Fue un hecho lamentable sin duda, el que un padre de familia no se detuviera ante la presencia de mis alumnos y alumnas para golpearme”. Así lo mencionó el profesor quien por cuestiones de seguridad decidió permanecer en el anonimato, mismo que, en el transcurso de la mañana de este viernes, fuera agredido a golpes por el padre de familia de uno de sus alumnos, desconociéndose hasta el momento, el motivo del ataque; sin embargo, ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Luego de que esta mañana, el profesor de una institución escolar, ubicada en la colonia Talleres fuera agredido por un padre de familia mientras se encontraba dando clases, indicó que desconoce el motivo por el cual, fue golpeado.

Según lo dio a conocer de su propia voz, fue alrededor de las 9:30 de la mañana que un padre de familia ingresó a la escuela primaria “Concepción Meléndez” de forma agresiva, adentrándose al salón de clases donde se encontraba en plena enseñanza.

“El padre de familia entró a la institución y me solicitó que saliera fuera del salón para resolver unos asuntos; sin embargo, yo no lo hice, ya que no pretendía dejar solos a mis niños y niñas, por lo cual, continué con mis clases”. Dijo.

Fue así que, el hasta ahora desconocido, se fue por unos momentos, siendo al cabo de unos minutos que volvió a arremeter en contra del profesor, esta vez, se dejaría ir a los golpes, provocando el miedo en los alumnos.

“Se fue y al cabo de unos minutos volvió, pero esta vez me tomó por la espalda y comenzó a agredirme, por lo que mis pequeñines entraron en pánico, comenzaron a gritar mientras yo trataba de calmar la situación, pero el agresor estaba descontrolado.” Indicó.

Asimismo, dijo que fue otro padre de familia que se encontraba en el lugar, quien acudió en el auxilio de la víctima y entre forcejeos logró apartarlo, diciéndole que parara con la situación ya que los alumnos estaban en crisis, por lo cual, el presunto agresor, decidió abandonar el lugar de los hechos.

Entre los gritos y el llanto de los presentes, profesores del plantel acudieron para ver lo que ocurría; sin embargo, la situación ya había terminado, únicamente vieron las condiciones físicas en las que se encontraba el profesor, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades.

“Yo pedía que parara, pero no hacía caso, fue gracias a la intervención de otro padre de familia que se encontraba en el lugar por cuestiones de trabajo que se pudo detener la golpiza y después se fue del lugar, a los pocos minutos llegaron los profesores, quienes fueron alertados por los mismos alumnos", destacó.

Por último, mencionó que desconoce el por qué de la situación, dado que pocas veces dicho padre de familia y presunto agresor, acude a las reuniones de padres para abordar los diferentes temas escolares, por lo que no encontró un motivo razonable para que se llevara a cabo la agresión; no obstante, procederá de manera legal en su contra, interponiendo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado zona sur.

“Desconozco totalmente por qué el padre de familia actuó de esa forma, pocas veces lo he visto en las reuniones donde abordamos los temas escolares y en ningún momento he actuado o dicho algo para que se tornara en una represalia personal, pero aun así interpuse una denuncia ante la Fiscalía para que comiencen con las investigaciones pertinentes”, finalizó.

