Joven parralense con parálisis cerebral lucha por cumplir su sueño de ser psicólogo

“Desde niño me he enfrentado a muchos retos, el aceptar mi discapacidad de parálisis cerebral infantil y luchar por mis sueños es algo que siempre me ha mantenido firme, por lo que estoy próximo a convertirme en licenciado en Psicología Clínica, pese a todas las adversidades”, así o expresó el joven, Julián Palacios, quien pidió el apoyo de los parralenses para lograr cubrir los gastos de su titulación.

El convertirse en un activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad es uno de los tantos sueños que tiene Julián Palacios, un joven de 21 años, quien desde su nacimiento fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil.

Narra que a lo largo de su vida, ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles llenas de adversidades y de aceptación de su realidad; “Comprendí que tengo una discapacidad y siempre va a estar en mi vida”.

La etapa escolar la define como un tiempo de aprendizaje y dedicación en el cual pudo interactuar en escuelas regulares, en las que logró hacer amigos con los que ha compartido sus aspiraciones.

Sin embargo, durante estas etapas también se ha encontrado con personas que al ver que cuenta con una discapacidad han tratado de minimizar su capacidad, siendo discriminado en algunos momentos de su vida.

Foto: Cortesía | Julián Palacios

“Yo tengo una discapacidad en la cuestión del aspecto físico, pero intelectualmente yo soy como cualquier persona”.

Expresó que en ningún momento se ha detenido por luchar por sus sueños, por lo cual decidió ingresar al Centro Cultural Universitario de Valle de Allende, en donde actualmente se encuentra cursando el último año de la carrera en Psicología Clínica.

“En todos estos años siempre ha estado mi mamá a mi lado acompañándome y alentándome a seguir adelante, ella es madre soltera y siempre ha buscado la forma de darnos estudio a mí y a mi hermana”.

Mencionó que este es el último año de su carrera, por lo que se está preparando para los gastos que debe cubrir durante su proceso de titulación, mismos que ascienden a los 20 mil pesos.

Ante esto, realizó un llamado a la solidaridad de los parralenses para que lo apoyen económicamente, debido a que no cuenta con los recursos suficientes para solventar los gastos que están próximos a presentarse.

Con gran emoción, destacó que espera convertirse en licenciado en Psicología Clínica y continuar sus sueños para convertirse en un luchador de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

“Quiero hacer esto por quienes ya no están y no lo lograron, y por quienes vienen atrás, ya que Parral es un lugar en donde no existen muchas oportunidades para nosotros, debido a que el gobierno piensa que con darnos despensas es incluirnos, cuando en realidad, nosotros buscamos un trabajo para poder llegar a ser independientes”.

