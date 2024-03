"La austeridad está matando a los chihuahuenses": Daniela Álvarez

Reconocer que existe un problema de desplazamiento forzado y desaparecidos es un tema prioritario para destinar fondos económicos y apoyar a las familias que son objeto de estos hechos, es como la candidata a la Senaduría de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Daniela Álvarez, abordó este factor que permanece en la entidad, así como en el país, reiterando su compromiso de exigir que a Chihuahua le den lo que se merece, ya que afirmó, la austeridad está matando a los chihuahuenses.

En entrevista con El Sol de Parral, Daniela Álvarez, candidata a la Senaduría de la República, señaló que esta fue la primera semana formal de esta campaña, que será extensa de tres meses.

“Me siento contenta por el recibimiento que hemos tenido en los distintos municipios que hemos tenido la oportunidad de visitar, me siento lista y preparada para seguir recorriendo cada rincón de Chihuahua, pero sobre todo, quiero escuchar a los chihuahuenses”, dijo.

Mencionó que la entidad es grande, por ello destina gran parte del tiempo en la carretera para trasladarse y estar de manera directa con la ciudadanía, lo cual le inspira para conocer las necesidades que tienen.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Desplazamiento y desapariciones forzadas, un dolor permanente

Daniela Álvarez señaló que, en el tema de desplazamiento forzado, así como de personas desaparecidas, lo primero que se tiene que hacer es visibilizar y reconocer que esta problemática existe.

“Es una vergüenza que pretendan que desapareciendo las estadísticas se va a resolver el problema, porque ahí está y la gente lo dice, vemos a las madres buscadoras y se ve el dolor de los mexicanos”, dijo.

Resaltó que si no se reconoce la problemática no se podrá generar una estrategia, o políticas públicas para destinar el presupuesto necesario para atender estas situaciones que se viven.

“Así es como actúa el Gobierno Federal, diciendo que tiene otros datos, es todo un país el que tiene que alzar la voz y salir a defender su patrimonio, sus familias y causas porque la federación le ha quedado a deber a los chihuahuenses”, enfatizó.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

El Gobierno Federal ha dado la espalda a Chihuahua

Daniela Álvarez mencionó que de manera generalizada, en la entidad la preocupación de los chihuahuenses es la salud y la seguridad, los dos más grandes retos que se tienen que abordar.

“Podemos hacer mucho desde el senado, primero es buscar defender a Chihuahua que se le de lo que se merece, porque en este momento la entidad es un cero a la izquierda, el Gobierno Federal nos ha dado la espalda, no hay presupuesto para carreteras, no hay una sola obra para nuestro estado”, dijo.

Ratificó que es necesario un sistema de salud digno, ya que existen algunos plazos que se le han vencido al Gobierno Federal diciendo que habrá seguridad social como el de Dinamarca.

“Algo que ha llamado mi atención es que no es nada más el derechohabiente, me reuní en la capital con empleados del IMSS y me decían que tenían que comprar con su dinero cloro, jabón y jeringas, insumos básicos para la atención, porque el Gobierno Federal no está haciéndose cargo, en contraparte, el delegado del IMSS en el estado dijo que todo estaba bien, y esto es un agravio no sólo para los enfermeros y médicos sino para los chihuahuenses”, expresó.

Manifestó que el Gobierno Federal tiene un desprecio por Chihuahua al ser un estado gobernado por el PAN, ya que se ve en el subsidio de las tarifas eléctricas, una de las grandes luchas.

“Porque a Sonora sí y a Chihuahua no, por 12 días consecutivos hace un par de meses entregué un oficio a la CFE exigiendo una respuesta por escrito, porque a la entidad no nos otorga un subsidio, me entregaron una respuesta y me dijeron que el estado no cumple con las características, en cuanto a los grados que refleja en invierno y verano, cuando tenemos municipios que llegan hasta los 50 grados y otros que son grados bajo cero”, reiteró.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Problemática del agua en la zona sur, una prioridad

La candidata señaló que, sin duda, una de las principales necesidades que ha logrado percibir en la zona sur del estado, es el tema del agua, ya que para la población el recurso es símbolo de vida.

Resaltó que el tema del agua se mantiene en la agenda, por lo que es necesario tener aliados en la Cámara de Diputados, con voces que defiendan y que digan que es lo que está pasando en Chihuahua.

“Por un lado tenemos el tratado del 44 que sí se puede modificar, y que además los chihuahuenses vivimos en una amenaza permanente de que se quieran llevar el agua, cuantas veces llega la información de que se van a llevar el agua y yo no veo realmente de los compañeros de Morena que tengan la capacidad de defender absolutamente nada, ni de pelear en el senado por estos temas tan importantes”, dijo.

Resaltó que los diputados de Morena jamás van a cuestionar alguna decisión del Gobierno Federal, por lo que la esperanza es hacer un equipo desde la presidencia de la República, el senado y los diputados federales.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Fórmulas para Senaduría desdibujadas y sin propuestas

La candidata argumentó que ve un Movimiento Ciudadano desdibujado, incluso no siente una fuerza en Parral del partido como esperaba, por lo que espera que se den sorpresas ya que tiene que ver los liderazgos de cada región y el trabajo de las personas que encabezan las fórmulas.

“Los partidos políticos de pronto tendrán que pasar a un segundo plano porque lo que interesa son los perfiles, hombres y mujeres de capacidad probada y que sepan sacar adelante los proyectos”, informó.

Enfatizó que en el caso de los candidatos a Morena les brinda su respeto, siempre y cuando hagan lo mismo; sin embargo, considera que sus propuestas son las mismas, porque no hacen más que repetir lo que dice el Presidente de la República.

“Está demostrado que ellos no van a hacer algo distinto a lo que les ordenen y que ahora pretende pasarle la estafeta a Claudia Sheinbaum, pero no lo vamos a permitir, la fuerza la tenemos nosotros, porque yo no los veo haciendo campaña”, dijo.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Recorrer cada rincón de Chihuahua, la mejor encuesta

Señaló que para ella no importa el partido, ni el gobierno, si se trata de una demanda ciudadana ahí estará, por ello jamás cuestionará la ideología política, aspectos que la hacen diferente.

“Yo no tengo un solo día de descanso, para mí las encuestas son las colonias que recorro cada día y cada municipio que visito, esa es la verdadera encuesta y aquí nos vamos a detener, porque no está en juego una diputación o una senaduría, está en juego el futuro de México”, finalizó.

