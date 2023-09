'La ciudadanía juzgará': Líder del PRI emite posicionamiento sobre Informe de Peña

Refiere Avril Carmona que el segundo informe de Gobierno no tiene resultados, pues destaca que, en la presentación del Cabildo, no presentó el informe a los regidores, y en su discurso, se enfocaba en las administraciones pasadas; "con un afán de llenar el tiempo, en vista de que no tiene nada digno de informar", expresó la dirigente priísta.

Previo al Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal, César Alberto Peña Valles, la dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, informó que no tiene nada que informar, pues destaca que desde la entrega del Cabildo no se presentaron resultados.

La presidenta del PRI mencionó que en el informe, el Alcalde se enfocó a recordar los errores de las administraciones pasadas, dejando a un lado las acciones que se han realizado durante el año.

Ante ello, Avril Carmona expresó que quizás, el alcalde no tiene nada que informar de manera digno, pues destaca, que usó el tema de las administraciones pasadas para rellenar el tiempo de su discurso.

"Se la pasó haciendo alusión a administraciones pasados, me supongo que un afán de llenar el tiempo en vista de no tener nada digno de informar (...) ese fue el informe", expresó.

Asimismo, dijo que el evento al que la ciudadanía está invitada se trata de un discurso político, donde la población pueda conocer su visión o lo que considera si hay progreso en la ciudad.

"La ciudadanía juzgará en base a los hechos y a los resultados si es verdad el progreso que dice que tiene Parral", expresó la presidenta del PRI.

Finalmente, manifestó no haber recibido una invitación al evento de la tarde, sin embargo, señaló que como ciudadana, no requiere una invitación.

