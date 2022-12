Exigen maestros jubilados destitución de delegado de la zona sur de Pensiones por mal servicio

Maestros jubilados de la Sección 42, se manifiestan en las oficinas de Pensiones Civiles del Estado, luego de exponer un caso de negligencia médica en el Hospital de Jesús, exigen la destitución del delegado en la zona sur, Antonio Espinoza y solicitan la presencia del director general, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, por lo que indicaron que, en caso de no ser atendidos, tomarán medidas más drásticas.

Durante el mediodía de este jueves, una comisión de maestros jubilados, se manifestaron en las instalaciones de Pensiones Civiles del Estado, ubicadas en el Edificio de Gobierno. Los docentes fueron atendidos por el delegado en la zona sur, doctor Antonio Espinoza Rodríguez, de quien exigen su renuncia.

Los maestros expresaron que, el sábado pasado, se presentó una emergencia con una pequeña de dos años, hija de una educadora, la cual es paciente de cardiología, fue alrededor de la una de la mañana, cuando la afectada habló con la dirigente sindical de la Sección 42, manifestándole que la niña presentaba taquicardia y vómito, por lo que se encontraba en el Hospital de Jesús, en donde una doctora, supuestamente le informó que no constaban con el material necesario para tomarle la presión.

Fotos: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

“La maestra, lo único que pedía era que le tomaran la presión, para saber si le podía dar el medicamento, la doctora que estaba ahí no quiso ni siquiera examinar a la niña que estaba vomitando, no se le dio ni los primeros auxilios, de ahí la enviaron al Centro Materno, le dicen que ahí nada más atienden a niños de 28 días de nacidos, que no la pueden recibir, ni tampoco checarle la presión".

"Posteriormente, entra al Hospital General, ya sabían que era una derechohabiente de pensiones, no la quisiera recibir, la maestra les pagaba nada más para que le checaran la presión, tampoco lo quisieron hacer, se devuelve al Hospital de Jesús y ahí permanece hasta las 5:00 de la mañana, en la sala de espera con su niña, ni siquiera le ofrecen una cama, ni le dan los primeros auxilios, ningún médico la quiso atender”, detallaron.

Expusieron que la menor fue atendida hasta el domingo, a las 12:00 del mediodía, por un cardiólogo pediatra, el cual según las versiones, le dice a la mamá que su hija estuvo en riesgo de sufrir un infarto.

“La semana pasada, también tuvimos un niño con problemas respiratorios, lo examinaron así nada más, le dicen que no tiene nada, van con un médico particular y le dice que el menor traía neumonía”, declararon.

Señalaron que, esta problemática pone de manifiesto la falta de insumos, aunado a que, el delegado de la zona sur, no acude al Hospital de Jesús para saber las condiciones en las que se encuentra la atención a las personas.

“Esto es una falta del delegado, Antonio Espinoza, su trabajo es revisar, pero se la pasa sentado en la oficina, no acude a ver los botiquines en las diferentes regiones, en Balleza están vacíos los anaqueles, el señor no conoce ni dónde está el consultorio de Balleza, dice que porque no tiene viáticos, que porque no tiene tiempo, entonces qué está haciendo, no soluciona absolutamente nada".

"Exigimos que venga el licenciado, Hugo Gutiérrez, que es el director de pensiones, porque el delegado de aquí nunca tiene ninguna solución para nada, si no nos atiende, tomaremos medidas más drásticas”, finalizaron.

