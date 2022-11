Manifestantes de Grupo México acuden ante FGE, piden liberen a gambusinos

Ante presión de gambusinos que se manifestaron con un plantón, en los accesos de la empresa Grupo México en Santa Bárbara, al pedir la liberación de tres personas que se dedican a este oficio, los manifestantes acuden a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, zona sur, a la espera de que sean dejados en libertad y así liberar el retén ciudadano.

Tanto las esposas de Rubén M, Antonio G. y Adrián C. de oficio gambusinos, como el líder de manifestantes, Eloy Chávez, acudieron a las instalaciones de la FGE sur, para exigir la liberación inmediata de los mismos, quienes fueron aprehendidos por agentes de la SSPE y guardias de la compañía metalúrgica.

Luego de la manifestación, que tiene tomadas las puertas de la empresa en Santa Bárbara, las autoridades ministeriales accedieron a una posible liberación de los tres detenidos, por lo que sus conyugues y el líder gambusino, acudieron al Cereso número 4.

“Mientras no nos entreguen a nuestros compañeros, que fueron detenidos injustificadamente, que ya que no estaban laborando, ni en propiedad de la empresa, no vamos a retirar el plantón", exclamó Chávez.

Las esposas de los detenidos, manifestaron que sus esposos salieron a buscar el sustento, como siempre lo han sabido hacer y que no buscaban violentar la ley.

“Lo único que pedimos es trabajar, la economía del pueblo está decayendo, pedimos a Grupo México que acceda al diálogo para que nos permita seguir realizando la labor que siempre hemos desempeñado”, destacó Eloy Chávez.

En este sentido, esperan la liberación de estas personas y solo así van, a retirar el plantón, que impide el paso de las unidades de la empresa metalúrgica, tanto al interior, como al exterior.

Cabe destacar que fue durante la tarde de este martes, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado, zona sur y guardias de la empresa Minera Grupo México, realizaron la detención de Rubén M, Antonio G. y Adrián C. , de oficio gambusinos y partir de esto, más de 100 manifestantes tomaron las instalaciones de la compañía.

