México necesita una democracia absoluta: PRI y PAN Parral

Legisladores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional por Parral, así como aspirantes a la Alcaldía del Municipio, coincidieron en que México necesita una democracia absoluta en las próximas elecciones, y rechazaron que el Gobierno Federal se interne en el proceso electoral 2024. Fue Edgar Piñón, diputado local, Angeles Gutiérrez, diputada federal, así como Salvador Calderón y Amín Corral, quienes dieron su posicionamiento al respecto.

Tras desarrollarse la Marcha Por La Democracia en la ciudad de Parral, diferentes autoridades del Congreso del Estado y de San Lázaro, dieron a conocer su posicionamiento, donde destacan que la Federación es entrometida en el proceso electoral 2024 y que no debe de permitirse, pues señalaron que de seguir así se podrían tener unas elecciones de Estado.

Según externó el diputado local, Edgar Piñón, la marcha significa un ejercicio democrático a través de la cruzada nacional de más de cien ciudades de México para apoyar la democracia para salvaguardar las diferentes instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto de Transparencia.

“Debemos proteger al INE, a la SCJN y a Transparencia, son institutos que nos han costado mucho a los mexicanos y que son fundamentales para el avance democrático de México (…), como un ciudadano más me uno a este ejercicio”, declaró el edil, quien dijo que estos comicios podrían convertirse en una elección de Estado debido a las intromisiones que tiene el Gobierno Federal en el proceso electoral, ya que según consideró, la Federación diariamente, a través de la mañanera, se ha metido en el Congreso y el Senado para promover leyes y reformas. Asimismo, señaló que, para beneficiar a un candidato en específico, el Gobierno envió a personal a las calles del país para condicionar la entrega de apoyos económicos ya que, si no votan por ellos, no se les entregará el apoyo.

Por otra parte, la diputada federal, Angeles Gutiérrez Valdez, manifestó que está buscando que la democracia en México siga construyéndose y que lo que se ha logrado no retroceda, y destacó que es una marcha ciudadana sin fines políticos. Asimismo, dijo que se tiene que defender la democracia para que se respeten las instituciones de los órganos autónomos y de la división de poderes.

En este sentido, la legisladora coincidió en que el Gobierno Federal condiciona la entrega de apoyos económicos y programas sociales para que la población vote por ellos, a lo que externó que las entregas de dichos apoyos están en la Constitución, por lo cual, recalcó que “gane quien gane, esos apoyos seguirán porque ya están en la ley (…) y otra aclaración, esos apoyos no los entrega el Presidente, sino de los impuestos”, dijo la edil.

Asimismo, los aspirantes a ocupar la Alcaldía de Hidalgo del Parral por el Frente Amplio por México, que lo integra el PRI, PAN y PRD, dieron a conocer que la manifestación tiene una justificación propia para exigir que la Federación “saque las manos” del proceso electoral.

En primera instancia, Salvador Calderón Aguirre, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, y aspirante a la Alcaldía, dijo que es necesario el presidente, Andrés Manuel López Obrador, debería no inmiscuirse en el proceso, destacando que existe una guerra sucia en las elecciones.

Dijo que existen amenazas y engaños para ganar las elecciones, ya que según explicó en la Constitución ya está establecido que los programas sociales son un derecho y que gane quien gane, estarán obligados a continuar entregando los apoyos económicos, por lo cual, consideró que no es un proceso limpio por parte de la Federación.

Y finalmente, Amín Corral Shaar, quien también están en la contienda electoral como aspirante, dijo que es una lucha para que las instituciones no desaparezcan, así como una lucha para evitar que se elimine la división de poderes. Por lo cual, hizo un llamado a toda la sociedad para que voten de manera inteligente y que no se sometan a una orden por parte de alguien más.

Nota publicada originamente en: El Sol de Parral