Minería; tercer actividad económica más productiva en la región sur

Hoy se celebra el Día Nacional del Minero, la minería es la tercer actividad económica más productiva en Parral, según los datos estadísticos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la región sur del estado Santa Bárbara ocupa el primer lugar con el mayor número de personas ocupadas en este sector y el segundo a nivel estatal al registrar mil 568 empleos; quienes se dedican a este rubro perciben un salario promedio de 666 pesos diarios; sin embargo, las mujeres que se desempeñan en esta labor, obtienen 647 pesos diarios, cantidad menor respecto a los hombres.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Como cada 11 de julio, hoy se celebra el Día Nacional del Minero, fecha elegida porque un día como, este pero de 1934, se constituyó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM) en Pachuca, Hidalgo, ciudad donde quedó integrada la Sección 1.

La segunda sección se integró en Real del Monte, cuyo colectivo que las forjó, fue el de los mineros de la Compañía Minera Real de Monte y Pachuca (CMRMyP) por ello, se ha convertido en la principal conmemoración que se lleva a cabo cada año en Real del Monte, en el Monumento al Minero Anónimo, símbolo de la ciudad.

Te puede interesar: ¿Cuál es la enfermedad de los mineros? El silencioso padecimiento que amenaza a Chihuahua

Esta fecha se conmemora con la intención de reconocer a los trabajadores de la minería, una de las actividades económicas de mayor tradición en México, ya que también es una labor en donde las condiciones que históricamente han sufrido los obreros, ponen en gran riesgo sus vidas, por ello se han generado movimientos sociales para reivindicar sus derechos laborales, así como por condiciones de vida digna.

México es el primer destino de inversión en exploración minera de América Latina, donde ocupa el primer lugar en producción de plata. Foto: Archivo | El Sol de Parral

México, principal destino de inversión en América Latina

A nivel mundial, México es el primer destino de inversión en exploración minera de América Latina, donde ocupa el primer lugar en producción de plata y está entre los diez principales productores de cobre y oro.

También es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto de plomo, según datos de la Secretaría de Economía, a inicios de la segunda década del siglo XXI, su producción minera tiene los siguientes porcentajes: 21 por ciento oro, 20 por ciento plata, 14 por ciento cobre, 8 por ciento zinc y el resto en otros minerales, representando esto, un campo de interés para las inversiones extranjeras.

Te puede interesar: En Naica retomarán proyecto para extraer el agua de la mina

Sueldos desiguales para hombres y mujeres que se dedican a esta labor

Con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la minería es la tercer actividad económica más productiva en Parral; en la región sur del estado, Santa Bárbara ocupa el primer lugar, con el mayor número de personas ocupadas en este sector y el segundo a nivel estatal, al registrar mil 568 empleos; quienes se dedican a este rubro perciben un salario promedio de 666 pesos diarios; sin embargo, las mujeres que se desempeñan en esta labor, obtienen 647 pesos diarios, cantidad menor respecto a los hombres.

Santa Bárbara ocupa el primer lugar con el mayor número de personas ocupadas en este sector y el segundo a nivel estatal, al registrar mil 568 empleos. Foto: Yadira Palma

En la región sur del estado grande de la República Mexicana, se encuentran tres importantes empresas dedicadas al extracto de minerales y metales; la minera Grupo México, ubicada en Santa Bárbara; minera Frisco en San Francisco del Oro, Coanzamex en Parral y la mina San Julián, ubicada en Guadalupe y Calvo, las cuales dan empleo a un aproximado de cuatro mil 267 personas, sin contar los empleos generados de manera indirecta.

Parral

Tan solo en la mina Grupo México, se han generado al menos mil 568 empleos, contando a los empleados que están registrados; mientras que en la minera Frisco, trabajan alrededor de 740, Grupo Conzamex reporta 201 empleos directos y 138 indirectos y por último; la Mina San Julián, provee al menos mil 029 empleos.

El Clúster Minero de Chihuahua informó que este sector es puntal de desarrollo económico, ya que representa el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto Estatal y ha logrado la generación de más de 20 mil empleos directos y más de 102 mil indirectos, lo cual es una gran aportación para el estado.

Actualmente el Clúster Minero está conformado por 130 proveedores, 16 mineras, seis instituciones educativas y dos centros de investigación. Esta actividad representa el 11.5 por ciento de la extracción a nivel nacional, 16 municipios cuentan con minas asociadas al clúster minero y cinco de ellos, representan el 9.5 por ciento de la participación nacional.

A la fecha, un total de 312 mil 916 habitantes se han visto beneficiados por esta actividad, además de que se han realizado más de 300 obras comprobables en el estado.

Aldama, Aquiles Serdán, Batopilas, Ciudad Juárez, Chínipas, Cusihuiriachi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Madera, Ocampo, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo, y Urique, son los municipios en donde se ejerce la minería.

Te puede interesar: Baja al 'inframundo' desde la mina 'La Prieta': desciende 87 metros y conoce las entrañas de Parral

Mujeres mineras rompen con los estereotipos

Yadira Judith Palma se desempeña como operadora de un camión de bajo perfil y ha tenido que romper con los estereotipos de género. Foto: Cortesía | Yadira Palma

Ser mujer y desempeñarse en la minería no es una labor sencilla, tal es el caso de Yadira Judith Palma, quien se desempeña como operadora de un camión de bajo perfil, y ha tenido que romper con los estereotipos que a través de la historia se han establecido, como el hecho de que una mujer ingrese al interior de la mina.

Doble Vía

“Es difícil, porque pues se tiene la creencia de que las mujeres somos débiles y no podemos hacer cierto tipo de actividades, yo soy madre soltera y hasta cierto punto se dificulta combinar mi papel de mamá y de trabajadora, pero la verdad hago lo que me gusta, disfruto mucho lo que hago, yo quiero decirle a todas las mujeres que no se detengan, que luchen por lo que desean, aún y cuando se les presenten dificultades, crean que ustedes pueden, nosotras tenemos la capacidad de realizar cualquier trabajo”, comentó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La entrevistada destacó que hoy en día hay más apertura por parte de los directivos de las empresas mineras respecto a las oportunidades de trabajo en el sector para las mujeres, pues muestra de ello, es que sin tener estudio alguno sobre esta actividad, la contrataron para laborar en Grupo México.