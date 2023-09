Módulo del Registro civil en la Feria de Servicios recibe a 118 parralenses

El Gobierno del Estado de Chihuahua informó que como parte de la Feria de Servicios, el módulo del Registro Civil brindó servicios gratuitos a 118 personas a través de un módulo itinerante instalado en la colonia Che Guevara de Parral, Chihuahua, el pasado lunes.

Esto permitió a los vecinos del sector y a ciudadanos del Estado de Durango obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción y foráneas de forma expedita y sin costo alguno.

El oficial del Registro Civil en Parral, Jorge Chávez, destacó que la mayoría de los servicios otorgados fueron actas de nacimiento, siendo la población infantil la principal beneficiaria de esta iniciativa.

Además de las actas de nacimiento, se expidieron actas de defunción, actas de matrimonio y doce actas de personas nacidas en el estado de Durango, las cuales fueron entregadas de manera gratuita.

Chávez subrayó que esta acción representa un ahorro significativo para los ciudadanos, ya que el costo habitual de expedición de actas es de 118 pesos para las personas registradas en el territorio estatal y de 258 pesos para las personas foráneas.

El módulo itinerante del Registro Civil no solo se enfoca en brindar actas, sino también en actualizar registros extemporáneos. Sin embargo, en algunos casos, no fue posible expedir el documento debido a que los solicitantes no figuraban en el sistema nacional del Registro Civil.

Ante esta situación, se proporcionó orientación y asesoramiento para que dichas personas puedan completar su registro de manera adecuada.

El módulo itinerante del Registro Civil continuará brindando servicios gratuitos en otras comunidades. Para el día de hoy, martes 12 de septiembre, está programado trasladarse a Matamoros, y posteriormente a la región serrana, donde persiste un rezago significativo en el registro de personas.