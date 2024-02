Monopolio de terrenos frena crecimiento económico de Parral

Necesaria la disposición del empresariado para apostarle a un proyecto industrial en Parral, según informó el titular de la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico Municipal, Miguel Maldonado empresas como Smart, así como la cadena comercial Del Río han querido establecerse en la ciudad y no lo han logrado debido a las condiciones de los terrenos, por lo que indicó que el monopolio de los predios es una problemática para que la industria y el comercio puedan crecer en la localidad.

Por lo anterior, Miguel Ángel Maldonado Miranda comentó que la región de Parral cuenta con diversas bondades con las cuales se puede potenciar el desarrollo económico.

Señaló que para que esto suceda se requiere disposición del empresariado para apostarle a un proyecto industrial que sea importante para la región.

“A lo mejor si un grupo empresarial grande según pudieran ellos desarrollar un parque industrial y ya entre Gobierno Municipal y Gobierno del Estado ya buscaríamos cómo atraer una empresa que venga y se establezca en la ciudad”, dijo.

El entrevistado argumentó que la ciudad cuenta con las condiciones necesarias para que se realicen grandes inversiones ya que existe el capital humano para ello.

“También el tener un un pequeño monopolio u oligopolio en los terrenos que circundan la ciudad es un problema muy grande también porque llegan inversionistas o quieren venir de cualquier tipo no precisamente industriales hasta comercial, cadenas comerciales grandes a querer establecerse y no lo hacen porque no encuentran las condiciones adecuadas para poder posicionarse en la ciudad”, refirió.

Señaló que Smart, así como la cadena comercial Del Río han querido establecerse en la ciudad y no lo han logrado debido a las condiciones de los terrenos.

El funcionario municipal argumentó que como municipio han realizado lo posible para que se den las condiciones necesarias, un ejemplo de ello es el cambio que se realizó en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 en donde se maneja una tasa de cero pesos en impuestos municipales, para los inversionistas en el ámbito industrial.

