Necesario regularizar colonia Ferro Gay para invertir en cancha deportiva: Alcalde de Parral

Piden vecinos de la colonia Federico Ferro Gay la instalación de un parque deportivo, pues destacan que se improvisó una cancha de futbol entre los arbustos para poder tener un espacio para la convivencia sana y fomentar el deporte entre los pobladores. No obstante, explicaron que, al llegar la noche, la falta de luminarias es un foco rojo para la comisión de delitos. Por su parte, el Alcalde de Parral determinó que no se pueden crear este tipo de espacios, dado que la colonia no está regularizada; sin embargo, ya se tiene un proyecto de esta índole, donde se prevé invertir cerca de dos millones de pesos.

Juan Diego Carrera Cruz, vecino de la colonia en mención, informó que, desde el atardecer, se puede ver que los niños salen de sus hogares y comienzan a disfrutar de la tarde jugando “cascaritas”, sin embargo, lo hacen un espacio que fue improvisado por los mismos en las inmediaciones del cerro, lo que se torna peligroso al caer la noche.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Señaló que son dos espacios de deporte con los que se cuenta, uno que fue creado en los pastizales, y otro que era el que se utilizaba en una escuela y que, al tirarse, solo quedó la explanada de la cancha. Además, explicó que no hay suficiente luz para iluminar estos espacios.

Según explica, la falta de luminarias provoca que el espacio se vuelva peligroso por las noches, pues, aunque los menores continúen con el juego, no miden el riesgo que hay de jugar a pesar de la falta de luminarias, por lo cual, hizo un llamado al Alcalde de la ciudad para que se considere la colonia y se realice un parque deportivo.

Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Por su parte, el presidente municipal de Parral, César Alberto Peña Valles, dio a conocer que, al no estar regulada la colonia, no se puede invertir todavía en ella, donde, por ahora, solo se realizan inversiones en temas de pavimentación y luminarias.

“Les quiero comentar a los colonos de la Federico Ferro que, la colonia aún sigue siendo una colonia irregular, que el Gobierno Municipal para poder invertir en infraestructura deportiva, requiere que la colonia sea entregada formalmente al Municipio”, expresó.

Resaltó que, en el caso de la iluminación, será este mismo miércoles cuando se giren las instrucciones a las áreas correspondientes para que se reparen o se instalen nuevas, con el fin de que se pueda reducir el riesgo.

No obstante, señaló que sí se tiene el proyecto de crear un parque deportivo en la Federico Ferro Gay, y que se hará una vez que la colonia esté regularizada, donde se prevé realizar una inversión cercana a los dos millones de pesos.

Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

“Por lo pronto, lo que hacemos es invertir en pavimentación, que es lo que más urge (…) el proyecto de la construcción de la cancha la tenemos desde el inicio del Gobierno Municipal, tenemos ya el cómo quedaría ese espacio, sin embargo, hasta que no se concrete la entrega del Municipio, es cuando se podrá llevar a cabo”, explicó el edil parralense.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral