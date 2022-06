Ni la edad ni nada detiene a don Lolo para ganar el sustento diario

A paso lento y con dolor en sus rodillas, el señor Dolores Cerros Chavira en compañía de su carrito de nieves, recorre todos los días las principales calles de la ciudad con la esperanza de vender lo suficiente para regresar a casa con el sustento diario, algunos días son buenos; otros no tanto, pero durante los 13 años que lleva dedicándose a esta actividad, siempre sale de su casa con la alegría de atender a sus clientes.

Dolores Cerros Chavira, proveniente de la Ciudad de Delicias, quien hace 40 años se trasladó a la Capital del Mundo, lleva 13 años acompañado de su carrito, con el que recorre las avenidas principales de la ciudad con la intención de vender nieve a los parralenses.

Nieves de fresa, vainilla, nuez, uva, sabor chicle en vaso y cono, carolinas, bolis, esquimales, paletas de crema y de agua, son todas las variedades que lo acompañan en el trajín de cada día. La jornada laboral comienza alrededor de las 10:00 de la mañana y regresa a su casa hasta las 8:00 de la noche, paso a paso recorre la Plaza Principal, y por las tardes las calles de la ciudad, aún y con el dolor que siente en sus rodillas.

Invierno es una temporada en donde la imaginación se hace presente, pues tiene que idear un segundo plan para poder subsistir, vender dulces, naranjas y golosinas es el aliciente que le motiva a continuar su trabajo.

También los días nublados no corren a favor de su actividad, pues las personas no salen y las que hay no compran, por lo que regresa a su casa con lo mismo con lo que salió.

A sus 70 años continúa con el tradicional negocio de helados, todos los días camina kilómetros para llevar el sustento a su hogar, algunos días son buenos, pues la venta lo alienta para continuar, otros tantos, con trabajo sale lo de la inversión.

En los dos años en donde los contagios por Covid-19 se mantuvieron a la alza, no pudo permanecer recorriendo las calles con su carrito de nieves, por ello, tuvo que ingeniárselas y comprar dulces y golosinas para obtener ingresos.

Aunque no quiera hacerle caso al dolor de la rodilla, y al cansancio tras la jornada, su rostro lo dice todo, pues al empujar el carrito tiene que hacer un esfuerzo doble para poder continuar.