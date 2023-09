¡No les alcanza! Familias indígenas sufren para adquirir útiles escolares

Más de 245 familias de los albergues indígenas de Los Carrizos y de San Andrés se han visto con problemas económicos para vayan a las escuelas sus hijos, a pesar de los apoyos en útiles escolares por parte del gobierno, padres de familia de niños que entraron a clases se han visto en apuros para la compra de útiles, uniformes y calzado, una lista llega a costar hasta 900 pesos, cuando en promedio ellos ganan alrededor de mil 200 por semana, así lo señalaron los gobernadores de los albergues.

Gobernadores de los albergues indígenas de Los Carrizos y de San Andrés manifestaron que a pesar de que tuvieron apoyos en útiles escolares estudiantes de primaria y de secundaria, no fueron suficientes, ya que se les entregaron paquetes básicos; los cuales contenían cuatro cuadernos, un juego de geometría, un ábaco, colores, plumas, lápices, sacapuntas, tijeras y los padres de familia de estas comunidades ganan poco.

Guillermo Negrete de San Andrés señaló que en esta comunidad viven alrededor de 200 familias las cuales en su mayoría tiene niños en preescolar, primaria o secundaria, consideró que son alrededor de 220 niños que están estudiando su educación primaria y 30 de preescolar.

Por parte del Gobierno Municipal se les apoyo con paquetes de útiles escolares; sin embargo, no a todos los niños les dieron este apoyo, mencionó que una lista de útiles escolares tiene un costo de alrededor de 900 pesos, más los uniformes y calzado no les alcanza a los padres de familia; no obstante, todos los niños del albergue están acudiendo a sus clases.

Señaló que la mayoría de los papás trabajan en los aserraderos, en la obra y en el Relleno Sanitario, donde cuentan con un sueldo de alrededor de mil 200 pesos por semana, sin embargo, alrededor de la mitad de ese sueldo lo gastan en la comida, ya que se encuentran muy caros los alimentos.

Por su parte; Ramón Rocha Chaparro, del albergue de Los Carrizos, también indicó que se han visto en apuros los padres de familia que tiene a sus hijos en la escuela, en el albergue habitan 45 familias, algunos de ellos tiene hasta tres niños estudiando y es más difícil la situación económica para esta familias, de igual manera considera que por lo menos una lista de útiles escolares está entre los 900 pesos, más el costo de la mochila unos 300 pesos más, los zapatos alrededor de 400, los tenis 300 pesos y el uniforme otros 600.

En total; para un padre de familia serian alrededor de dos mil a dos mil 500 pesos, cuando en general, un trabajador de la comunidad está ganando alrededor de mil 200 pesos por semana, ya que se emplean en la obra, los aserraderos, las ladrilleras y en la maquiladora, además hay mujeres que están trabajando en casa, realizando labores del hogar.

Por otra parte, consideró que con la entrada a clases, las familias más necesitadas se ven más ajustadas y muy gastadas, parte del salario se gasta en la alimentación de la familia, donde los alimentos están por las nubes, menciona que el DIF municipal está apoyando con desayunos escolares para que los niños aprendan mejor, esto los motiva a acudir a la escuela.

