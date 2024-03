No pedimos liberación de César D., lo que solicitamos es arraigo domiciliario: José Caro

El ex síndico de Parral, José Ildefonso Caro, señaló que la manifestación que encabezará en la Ciudad Judicial en Chihuahua a favor del exgobernador César DJ., será pacífica y su objetivo es solicitar el arraigo domiciliario, ya que el proceso se ha hecho largo y la salud del ex mandatario ha ido empeorando. “Desde un principio dije que no quería dirigentes partidistas ni gente que hubiera trabajado con él, esto es encimando humanitariamente”.

Tras la salida de al menos cuatro camiones a la capital del estado para apoyar al exgobernador César D.J., el líder de las cerca de 350 personas, José Caro, dijo que el apoyo va encaminado humanitariamente por lo que ellos no solicitan su liberación y si es inocente o no, sin embargo, únicamente pedirán la prisión domiciliaria.

“Lo que solicitamos nada más es el cambio de medida cautelar para arraigo domiciliario y que se pueda atender su salud, no pedimos su liberación, la manifestación será pacífica por lo que estaremos entre 300 y 350 personas de los municipios de la región sur como Balleza, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Huejotitán”, señaló el ex síndico.

Dijo que llevarán una solicitud a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández y también a la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos para que estén enterados, siendo la primera vez que se hace en el estado de Chihuahua.

“Convoqué y estoy sorprendido con la respuesta, soy el encargado total sólo de esto, claro que hay quien ayude de cada camión, pero el responsable soy yo, vamos al menos cuatro autobuses”, manifestó.

Fue enfático al decir que desde un inicio no quería dirigentes partidistas ni gente que hubiera trabajado con César D.J., ya que solamente es por la salud del exmandatario y no quería que se tergiversara el hecho.

“Yo me entero de las noticias y por sus abogados del proceso del ex mandatario, ya sólo le queda un proceso abierto y no se llega a una decisión de decir si es culpable o inocente”, indicó.

Ante ello, dijo que la idea el apoyo nació después de ver unos videos de una entrevista siendo cuando a su consideración lo vio mal, además de una carta que envió en la que al exgobernador le gustaría ver a la sociedad chihuahuense en su problema, siendo en ese momento cuando le surgió la idea hasta madurarla.

El arribo de los parralenses que partieron a la capital del estado se tiene previsto a las 11 de la mañana a las instalaciones judiciales para manifestarse y según indicó Caro, también se unirá gente de dicha ciudad para mostrar su apoyo.

