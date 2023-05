"Nunca esperé recibir tanto apoyo tras perder mi carrito": Don Víctor, afectado por lluvias

“Nunca imaginé que fuera a recibir el apoyo tras perder mi carrito, yo no sabía a quién pedirle ayuda, me daba vergüenza, pero vi la respuesta que muchas personas tuvieron tras la publicación y me siento muy feliz por la solidaridad que han tenido conmigo, no sé cómo darles las gracias por todo esto”, fueron las palabras de don Víctor García, quien perdió su vehículo tras las fuertes lluvias del pasado domingo.

Luego de que se diera a conocer el caso del adulto mayor Víctor García, quien perdió su vehículo tras ser arrastrado por la corriente debido a las fuertes lluvias registradas durante el domingo 14 de mayo, la ciudadanía ha dado muestra de su solidaridad por lo que se han unido en una sola causa con su apoyo para que pueda volver a comprar otro automóvil.

Víctor García, mejor conocido como “Vititor”, narra que fueron momentos muy difíciles debido a que no pudo hacer nada para evitar que su automóvil fuera arrastrado por la corriente; "Fue mucha la intensidad del agua, muy apenas alcancé a llegar al domicilio cuando observé cómo se llevaba la corriente mi automóvil”.

Explicó que en un principio se sintió triste y desanimado debido a que no sabía cómo hacerle, ya que los gastos de este acontecimiento eran demasiados, aparte de que el mecánico le comentó que ya no podría arreglar su unidad, debido a que los daños eran totales, aunado al gasto de la grúa para extraer su unidad del río, hasta donde fue arrastrado.

Sin embargo, una nueva esperanza surge para don Víctor, debido a que la unión de los parralenses se hizo presente tras publicarse su caso, ya que se comenzó a hacer viral, por lo que comenzaron a comunicarse con él para brindarle apoyo.

“Yo no sabía qué estaba pasando, casi no le sé mover al celular, pero una conocida me dijo 'ándele Vititor lo quieren ayudar por lo de su carrito', y yo le decía que me daba mucha vergüenza, pero le doy las gracias a todos por el noble corazón que tienen al apoyarme y compartir mi historia”.

Manifestó que ha recibido el apoyo de diversas personas, quienes se han comunicado con él, por lo cual ha surgido de nuevo la esperanza de poder comprar otro vehículo, “Yo no pido mucho, lo que sea está bien, mi carrito es por necesidad debido a que pues ya soy una persona mayor y pues lo uso para llegar rápido a mi trabajo”.

Finalmente, agradeció a todas las personas que se han unido a esta noble causa; “Gracias de todo corazón, ya no me siento solo ante esto que me ocurrió”.

Cualquier persona que desee apoyar a don Víctor puede comunicarse a través de una llamada al número; 627-1-31-74-28.

