Pide Conatram vigilancia constante en la Vía Corta

La mitad de la Vía Corta carece de vigilancia de acuerdo con Juan de Dios Loya Lazcano, delegado de la Conatram, quien expuso que la falta de señal vulnera a quien circula en este camino, por lo que se debe de mantener la presencia policiaca para prevenir incidentes.

Juan de Dios Loya Lazcano, delegado de la Confederación de Transportistas Mexicanos Conatram informó que la carretera Vía Corta requiere patrullajes tomando en cuenta que la mitad del tramo que conecta a Parral con la capital del estado no tiene vigilancia.

Expuso que el 90 por ciento de la rúa no tiene conexión a la red, lo que aumenta el riesgo no sólo para los operadores de vehículos pesados, si no para las y los conductores de vehículos particulares.

Reconoció que luego de las mesas de trabajo organizadas después del bloqueo carretero que se llevó a cabo el 05 de febrero, se vieron mejoras en la vigilancia de la Guardia Nacional de las diferentes carreteras que conectan a Parral con Chihuahua y Jiménez.

El martes 16 de enero de este año, una camioneta de reciente modelo fue robada presuntamente por sujetos armados en la carretera Vía Corta a Chihuahua. No obstante luego de una verificación satelital el automotor fue localizado en Matamoros.

Se estima que durante las primeras semanas del año fueron más de cuatro víctimas a las que despojaron de su medio de transporte, motivo por el cual no se debe de “descuidar” la zona donde ocurrió el conflicto, esto de acuerdo con el delegado.

Comentó que durante las mesas de trabajo se ha solicitado que trabajen de manera conjunta, la Secretaría de Seguridad Publica de Chihuahua, Guardia Nacional de Caminos, Fiscalía General del estado.

Indicó que se han podido tener avances; sin embargo, argumentó que dadas las condiciones de la vía que conecta Parral y Chihuahua, las autoridades deben de estar presentes tomando en cuenta los antecedentes.

