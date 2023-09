Piden no dar carpetazo a denuncia sobre familia desaparecida en Parral

Con incertidumbre, desesperación y miedo vive Erika Luna Villanueva, mamá de uno de los jóvenes desaparecidos desde el 4 de agosto en el municipio de Parral y que, casi un mes después, no se ha podido tener un contacto con ellos. Resaltó que acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer la debida denuncia, sin embargo, solo se dio apertura a la carpeta de investigación y ya no se le dio seguimiento.

Este miércoles se dio a conocer por parte de un comunicado de la Fiscalía General Zona Sur una ficha de búsqueda para dar con el paradero de tres personas que fueron reportadas como ausentes desde el pasado 4 de agosto, tratándose de Luis Enrique Amaya Luna, de 19 años de edad, María de los Ángeles Zavala Estrada, de 28 años de edad, y el niño Brandon Amaya Zavala.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía, los tres jóvenes fueron reportados como ausentes a principios del mes de agosto, desconociéndose su paradero, y que continúan las labores de investigación para dar con el objetivo.

Por su parte, Erika Luna Villanueva, madre de Luis Enrique, refirió vivir días difíciles tras desconocer el paradero de su hijo, ya que, según refiere, es una situación de incertidumbre y que, incluso, ha querido salir a buscarlo.

“No me puedo quedar con los brazos cruzados, es mi hijo, mi nieto y mi nuera (…) espero y confío en Dios en que todo esté bien y que no les haya pasado nada malo”, expresó.

En este sentido, añadió que, amigos del joven Luis Enrique dieron a conocer rumores sobre que las tres personas fueron contratadas para laborar en la localidad de El Ocote, en Guadalupe y Calvo, y que se encuentran bien, pero trabajando.

No obstante, la señora explicó que esta información puede no ser verdadera, e incluso, pensó en dirigirse hasta la comunidad serrana para buscar a su hijo, sin embargo, al no contar con las oportunidades para viajar, hizo un atento llamado a la comunidad para poder encontrarlos.

Ante ello, pidió a las autoridades del Estado a que no solo den “carpetazo” a la investigación y se comiencen con las labores para poder dar con su paradero, “son tres vidas, entre ellas, un menor de edad”, expresó.

