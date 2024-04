Podrán votar solo el 10% de los reos en Parral y Guachochi: INE

El 14% de los reos en el Cereso de Parral y el 3% de los internos en el de Guachochi podrán votar en las próximas elecciones. La SSPE informó que hasta el momento, son un total de 40 personas privadas de la libertad en esta ciudad y cinco en el municipio serrano las que podrán votar de forma legal. El vocal ejecutivo del INE en el Distrito 09, Huber Bermúdez Barajas señaló que dicha cifra podría cambiar debido al estatus legal de la persona en cuestión, ya que faltan más de dos meses para llevar a cabo el proceso electoral y algunos podrían obtener una condena o bien, salir libres, lo que reduciría el número de PPL con derecho a votar.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De un total de 468 personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social (Cereso) en Parral y Guachochi, el 10% podrán acudir a votar durante las próximas elecciones según lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Según indicó, de 282 reos que se encuentran en el Cereso No. 4 en Parral, al menos 40 de ellos podrán ejercer su sufragio, mientras que de 186 que hay en el Cereso No. 8 en Guachochi, serán cinco de ellos.

Sin embargo, el titular del INE en Parral, Huber Bermúdez Barajas, señaló que dichas cifras podrían cambiar debido a que aún faltan más de dos meses para que se lleve a cabo el próximo proceso electoral.

Lo anterior, debido a que, en dicho periodo, el proceso de las PPL podría cambiar, es decir, que podría cambiar su situación jurídica ya que podrían ser acreedores a una condena o bien, podrían ser liberados.

No obstante, será en el mes de mayo, cuando personal del INE acuda al Cereso No. 4 en Parral y No. 8 en Guachochi, para realizar la documentación electoral e instalar la mesa de recepción de votación.

Posteriormente, se trasladarán los votos a la Junta Distrital para ser resguardados en la bodega electoral, donde permanecerán hasta que se realicen los cómputos distritales, una vez instalada la bolsa de cómputo distrital, procederán al conteo de votos.

Es de señalar que el INE, también está preparándose con medidas de inclusión para que las personas con alguna discapacidad física también puedan acudir a votar, instalando mamparas especiales, plantillas en braille y rampas, para que las personas se sientan seguras y cómodas para ejercer este derecho.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ello, se realiza para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas y su plena inclusión en la sociedad, para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad.

Nota: El Sol de Parral