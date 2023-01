Recuperan camioneta y motocicleta robadas en Parral; detienen a dos personas

Recupera la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en la vía corta a Parral una Pick up, una motocicleta robada y detuvieron a dos personas.

Los sujetos presuntamente robaron los vehículos en la ciudad de Chihuahua y fueron detenidos en la Vía Corta a Parral.

Tras una rápida intervención por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detuvieron sobre la Vía Corta a Parral, a la altura del poblado de Satevó, a dos sujetos que circulaban a bordo de una Pick up con reporte de robo y transportaban una motocicleta que igualmente había sido robada en la ciudad de Chihuahua.

Al número de emergencia 911 se recibió el reporte sobre el robo de dos vehículos, por lo que de inmediato se montó un operativo y en la carretera a Hidalgo del Parral, los elementos de la Policía del Estado instalaron un filtro de seguridad para detectar dichos vehículos.

A dicho filtro, llegaron dos sujetos a bordo de una Pick up Chevrolet Silverado, de color arena, modelo 2002 a bordo de la cual transportaban una motocicleta de color negro de la marca HERO, ambos vehículos con las características de los que fueron reportados cómo robados y, al consultar los datos en el sistema, corroboraron que contaban con reporte de robo.

Los detenidos fueron identificados como Iván C. J. de 38 años de edad y Gustavo C. J. de 33 años de edad, quienes circulaban a bordo de la Pick up con reporte de robo y la transportaban desde la ciudad de Chihuahua con destino a la zona serrana.

Los vehículos así como los sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en el municipio de Santa Isabel.

