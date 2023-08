Regidores de MC ofertan pintura aprobada por el INAH a vecinos de la Vialidad del Río

Ofertan pintura con colores autorizados por el INAH, a vecinos que residen en la Vialidad del Río, ésto con el fin de dar una mejor imagen al Centro Histórico, como parte de las acciones de restauración que buscan crear por ser Pueblo Mágico, según informaron los regidores de Movimiento Ciudadano durante una rueda de prensa esta tarde.

Casi toda la bancada naranja del Cabildo Municipal se dio cita este jueves por la tarde en la Vialidad del Río, justo a un costado del Pabellón Revolucionario, con el fin de dar a conocer el programa “Pintando Parral”, donde se busca entregar pintura para las personas que tienen viviendas que colindan con el Parque Lineal.

Foto: Adrián Barrón | El Sol de Parral

Según lo informó Efrén Rodríguez, coordinador de la fracción, este programa nació con el fin de poder brindar de una mejor imagen a la comunidad parralense, y a los visitantes que acuden constantemente a la ciudad, por lo cual, invitó a todos los vecinos a que se acerquen para solicitar su dotación de pintura.

En este sentido, refirió que este jueves se dio apertura a la convocatoria, y que, además, se tienen diferentes colores disponibles, mismos que son autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los cuales, son el amarillo, el café, naranja, entre otros.

Foto: Adrián Barrón | El Sol de Parral

Asimismo, dentro de su mensaje, los regidores de Movimiento Ciudadano señalaron que la dotación no será limitada, es decir, que se entregarán las raciones de pintura que el solicitante requiera, y esto de acuerdo al tamaño de la vivienda o fachada trasera.

No obstante, refirieron que, estas acciones que se realizan son también, con el fin de que no haya pintas de partidos políticos en lugares que no están autorizados, como fue el caso de la vivienda que se encuentra adelante del Pabellón Revolucionario, el cual, fue pintado por colores de Acción Nacional, mismo que el día de ayer fue borrado.

En este sentido, explicaron que, en el caso de las pintas que tiene Movimiento Ciudadano dentro del sector del centro, son fuera del polígono de Centro Histórico, y las que se tienen, fueron pintados antes de que entrara en vigor el reglamento, y, al no ser retroactivo, no están obligados a quitarlas.

Por su parte, la regidora Tania Ibarra, de Asentamientos Humanos, señaló que se les dará preferencia a las viviendas que tengan grafitis o pintas con promoción política. Asimismo, invitaron a la comunidad en general a que soliciten su ración de pintura al número 627-104-62-73.

