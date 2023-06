Rehabilitación de la Vía Corta en ningún momento se ha detenido: Edgar Piñón

Responde el diputado local Edgar Piñón Domínguez a los regidores de la bancada de Movimiento Ciudadano, señalando que la obra de rehabilitación de la Vía Corta en el tramo del kilómetro 150 al 175 aproximadamente está en proceso, se continúa trabajando no como lo manifestaron los regidores, al asegurar que la presencia de las brigadas de recarpeteo resultó ser meramente simbólica, ya que se retiraron sin dar explicaciones claras, dejando los trabajos a medias.

Ante el señalamiento que realizaron los regidores de la bancada de Movimiento Ciudadano en voz de su coordinador Efrén Rodríguez Beltrán, expresaron que la semana pasada que se retiraron los trabajadores sin dar explicaciones claras, dejaron los trabajos a medias, se comenzaron con las reparaciones pero sin decir nada dejaron tierra regada en la carpeta asfáltica.

El diputado local Edgar Piñón Domínguez aseguró que la obra de rehabilitación de la Vía Corta en el tramo del kilómetro 150 al 175 aproximadamente está en proceso, en ningún momento se ha detenido; dijo que han sido muy puntuales en comentar a la población, que esta licitación conlleva varias etapas para su realización.

Sostuvo el diputado que con el hecho de no ver personal de la SCT trabajando sobre la cinta asfáltica no significa que no se esté llevando a cabo los trabajos, aseveró "Lo que vimos hace unos días corresponde a trabajos previos, denominados Riego de Protección de Arena".

Así también, indicó el legislador que la carpeta asfáltica conlleva una dosis de emulsión sobre la carretera y después colocar arena sobre la emulsión, la emulsión es para adherir la arena y por ello debe ser una dosificación controlada y adecuada.

Detalló Piñón Domínguez estos trabajos van por etapas después de los trabajos previos se está definiendo la ubicación del banco de materiales de donde se surtirán para la realización de los trabajos posteriores, mismo que no siempre es visible al automovilista desde la carpeta asfáltica.

Aseguró que "una vez hecho esto, se dará pie al proceso de nivelación, bacheo y de trabajos fuertes de recarpeteo sobre los tramos afectados, señaló que hay comunicación con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Delegación Chihuahua antes la SCT para rehabilitar este camino, se logró que se dé mantenimiento en un tramo con marcado deterioro entre los kilómetros 150 y 175 de la carretera Vía Corta a Chihuahua".

Recordó que son aproximadamente 20 kilómetros los que están proyectados rehabilitar por la instancia federal en un tiempo de obra aproximado a 3 meses, pudiendo ser menos; con la cual, destacó, se tiene comunicación constante con el titular para ir conociendo de primera mano las etapas y fases en que se encuentra el desarrollo de la obra.

