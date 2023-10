Secciones 8 y 42 del SNTE esperan indicaciones de posible paro en escuelas al sur del estado

La Sección 42 y la 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) esperan indicaciones ante el posicionamiento de un posible paro de labores en las escuelas de la región el próximo lunes en caso de no entregar los Libros de Texto Gratuitos (LTG); ante ello la Jefa de Servicios Educativos de Gobierno del Estado en la Zona Sur, comentó que hasta el momento no cuenta con alguna información oficial, por lo pronto los libros no serán distribuidos en las escuelas de la ciudad hasta que determine el juez.

Luego de que el pasado 11 de octubre los secretarios generales de la Sección 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaran que a partir del lunes cerrarán las escuelas hasta que se entreguen de nuevo los libros de texto gratuito.

Los coordinadores de dichas secciones en la ciudad manifestaron que están a la espera de recibir indicaciones sobre el cierre de escuelas en la ciudad.

Por su parte la Jefa de Servicios Educativos de Gobierno del Estado Zona Sur, Rosa Isela Velasco comentó que tras la orden del juez se mantiene cerrada la bodega en donde se encuentran ubicados los libros de texto.

Señaló que el sábado pasado llegaron los dos últimos camiones que trasladaban los libros de texto gratuitos para iniciar con la distribución el lunes; sin embargo, las actividades se detuvieron debido a la determinación de un juez.

Respecto al anuncio que realizaron los secretarios generales de la Sección 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de cerrar las escuelas el lunes en caso de que no se distribuyeran los libros indicó que no cuenta hasta el momento con alguna información oficial.

“No empezaremos a distribuir los libros hasta que el juez de una solución, de todas maneras por parte de Gobierno del Estado han tratado de tener el acercamiento para que se dé una solución a la mayor prontitud”, finalizó.

Cabe mencionar que los secretarios generales de ambas secciones señalaron que en el mes de noviembre se realizará una evaluación con contenidos de campos formativos y los estudiantes de Chihuahua no cuentan con los materiales.

Ante ello señalaron que primero hicieron un pronunciamiento, le llevaron a las autoridades el pliego petitorio del magisterio y no se ha aceptado, por lo que anunciaron la movilización.

