Señalan de "justicia selectiva" al Ministerio Público Federal por detención de tres personas

Los abogados de los tres detenidos con droga en la carretera Parral-Matamoros señalaron de "justicia selectiva" al Ministerio Público Federal. Ricardo Yépez Serrano, y Gerardo Medina, representantes legales de los jóvenes dijeron que, pese a contar con todos los elementos de prueba en el Articulo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no quieren dejarlos en libertad al parecer, por su parentesco de uno de ellos con un político.

Luego de que la madrugada de este jueves, se diera a conocer la detención tres personas por posesión simple de marihuana, el abogado defensor del joven, Ricardo Yépez Serrano y el abogado Gerardo Medina Vázquez, defensor de los otros jóvenes, señalaron de "justicia selectiva" al Ministerio Público Federal.

Según dijo, permanecen detenidos pese a cumplir con lo estipulado en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que; "En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código".

Explicó que acudieron ante el Ministerio Público Federal para solicitar la liberación tanto del Omar Josuash L.M. como de sus compañeros con base al Artículo 140 -ya explicado anteriormente-; sin embargo, pese a cumplir con todo lo estipulado, no los dejaron libres.

Destacó que, de manera ilegal, el Ministerio Público Federal les impidió el acceso a la carpeta de investigación que se sigue en relación a los hechos ocurridos para realizar la detención de los tres jóvenes, lo que es una clara violación a los derechos fundamentales.

"Solicitamos que nos permitiera el informe policial homologado que es con lo que surgió la investigación del hecho y nos dijo no tenerlo, por lo que nos parece que si no cuenta con el informe donde se registra la detención de las personas detenidas, entonces no tiene fundamentos para que sigan en prisión", señaló.

Indicó que se trata de una "justicia selectiva" ya que el Ministerio Público Federal rara vez admiten la competencia al fuero común, por lo que "extraña" que no lo haya regresado como en la mayoría de las ocasiones, así lo dijo.

Lo anterior, según resaltó, al parecer, la razón por la que no han puesto en libertad al joven Omar y sus amigos, es derivado del parentesco que tiene con un candidato a diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano.

Es de señalar que, según argumentos de los abogados por el tipo de delito y la cantidad del estupefaciente asegurado, representa una conducta que pudo haber sido tratada por parte del Fuero Común; sin embargo, en esta ocasión llama la atención que la causa penal fue atraída por la federación, que, si bien se encarga del delito de estupefacientes, aborda casos de narcotráfico más allá de narcomenudeo o posesión simple de narcóticos.

