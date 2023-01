Solicitan difiera la audiencia de ARAS en Parral

Durante el desarrollo de la mega audiencia que comenzó pasadas las 10:00 de la mañana en la ciudad de Parral por el caso Aras, el defensor de los imputados además de asesores jurídicos de las víctimas solicitaron se difiera la misma, se reorganice la formulación de imputación y se genere una nueva fecha para el caso, sin embargo, la jueza resolvió no conceder la petición y brindó un receso.

El asesor jurídico, Ricardo Yepez Jurado, al hacer uso de la palabra resaltó la necesidad de hacer patente al tribunal de tomar en cuenta los hechos que se formularán oportunamente por la Fiscalía General del Estado y de los cuales se desprende que existe la comisión de un delito del orden Federal que consiste a la violacion del artículo 111, 111 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y que corresponde a un delito especial inconsistente en la captación de ahorro público sin autorización y sobre el cual existe una indagatoria a nivel federal que presupone en los términos del artículo 20 fracción cuarta y 21 del código nacional de Procedimientos Penales dado que se trata de un concurso ideal de delitos, la atracción de los delitos del fuero común a los delitos del fuero federal.

“Por lo tanto dadas las circunstancias de esta audiencia, solicito en representación de mis asesorados se difiera la misma, se reorganice la formulación de imputación y se genere una nueva fecha para el caso donde se cite a ARAS Investment Business Group”, señaló.

Por su parte, la Fiscalía manifestó no estar de acuerdo con la solicitud del asesor jurídico en virtud de que si bien es cierto se llevará a cabo la audiencia; esto no quiere decir que quiera solicitarse la audiencia para la persona moral que señalaron los asesores jurídicos.

“Por lo tanto consideró innecesario el diferimiento de la presente audiencia aunado a que si bien es cierto los asesores jurídicos tienen un gran número de representados; sin embargo, son 142 víctimas consideró que estaríamos violentándoles el derecho a la audiencia, por eso es mejor llevar esta audiencia y ya si posteriormente formularle a diversa persona se puede hacer”.

Otro de los asesores consideró acertada la solicitud de postergar la audiencia, en cuanto debería ser llamado el representante moral y legal de la empresa Aras, incluso de la propia presidenta Alma R.

“Creo que es un dato de interés de la propia Fiscalía a fin de no duplicar las audiencias innecesariamente, entiendo la postura de la señorita Fiscal en cuanto a velar por los intereses de las víctimas, pero yo creo que no hay mejor forma de velar y de ser precisamente el primer garante de los derechos de las víctimas llamando desde un principio a todos aquellos que pudieran tener algún tipo de responsabilidad en este caso la propia persona moral, la presidenta en ese momento de Grupo Aras Alma R. y su hermana Laura R., quien era la directora general de finanzas en el periodo que se dejó de cumplir los pagos a los socios capitalistas”, destacó.

Resaltó que los anteriores nombres no figuran en la carpeta de investigación cuando menos no en la de Chihuahua; detallando que en la de Parral sí aparecen; sin embargo comentó que las víctimas son las principales interesadas en que estos asistan.

Por su parte la jueza declaró “respecto a la petición que realizó uno de los asesores jurídicos en diferir la presente audiencia ya que a su consideración es necesaria la presencia del representante legal de la empresa denominada Aras esto conforme a lo dispuesto en el mineral 421 y 423 considera es necesaria su presencia por los hechos por los cuales se pretende formalizar el proceso en este momento cuestiones atribuibles a dicha moral”.

Detalló qué tal como lo marca el artículo 21 constitucional el ejercicio de la acción penal es exclusivo del Ministerio Público por lo que si hasta este momento la dependencia a considerado o reunido antecedentes para en este momento judicializar un asunto en contra de las personas que se encuentran presentes “no es obstáculo que pudiera ser posible se generará o atribuir probable intervención a una persona jurídica la facultad potestativa del Ministerio Público de ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con excepción de instituciones estatales esto en apego a lo que señala el artículo 21 constitucional ya que como se señaló es esta dependencia la que cuenta con la facultad de en caso de reunir datos suficientes acudir al jurisdiccional para solicitar su intervención es respecto a la investigación de hechos que den posible responsabilidad en su caso de personas jurídicos”.

“Si hasta ahorita la Fiscalía no cuenta con esta información eso no puede impedir que la presente audiencia de la que ya se han recabado antecedentes a su consideración respecto a las personas que ya aquí están imputados y a las víctimas señaladas no es una situación que afecte derechos de las víctimas ni imputados es por lo cual rehusó a conceder la petición que requieren los diversos asesores jurídicos”.

Después de ello solicitaron un receso por lo que diversos afectados resolvieron retirarse de dicha audiencia.