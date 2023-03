Mujeres objeto de estereotipos, hacemos historia cambiando paradigmas: Tania Teporaca

“Soy una mujer igual que todas, siento, vivo y aspiro al igual que las demás, las mujeres a lo largo de la historia hemos padecido discriminación mayúscula, no se trata de decir que somos superiores sino que cada género tiene su habilidad y talento, lo único que se pide es un respeto mutuo, pero hoy se está haciendo historia y se están cambiando paradigmas”, fueron las palabras de Tania Teporaca Romero del Hierro, directora del ICHD, durante su conferencia en la UTP.

Como parte de las actividades en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la Universidad Tecnológica de Parral, tuvo como invitada este martes a la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física de Gobierno del Estado (ICHD), Tania Teporaca Romero del Hierro, quien compartió una conferencia ante la asistencia de alumnos, así como de autoridades educativas.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Romero del Hierro declaró que anteriormente el ser mujer era un sinónimo de esclavitud, ya que no tenían el privilegio de ser como hoy, porque no tenían derecho a estudiar y menos obtener una carrera y un trabajo, asimismo, no emitían su voto y mucho menos podían finalizar un matrimonio.

Indicó que gracias a las mujeres, que comenzaron a luchar por sus derechos a través de la historia y de hombres, que también han dado su voz en pro de las mismas, es como se visibilizó y se ha anclado la mirada mundial para decir “basta”.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Por lo anterior, compartió, “Soy una mujer idealista que desde hace 12 años, tuvo la fortuna junto con otras mujeres y aliados amigos, que han defendido también las causas de las mujeres, constituimos una agrupación civil que se llama 'Sumemos Voces', que está orientada a la defensa de los derechos de las mujeres, a empoderar a las mujeres, a darse cuenta de que valemos, de que ya no queremos más discriminación, ya no queremos más episodios sexistas en la sociedad”.

Argumentó que hay quienes dicen que luchar por los derechos de las mujeres es un tema de moda; sin embargo, refirió que es un tema que todos y todas deben tejer para que sea un cimiento fuerte.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

“Tepo, es una mujer igual a las demás que están aquí, al igual que la gran mayoría de las mujeres que vive y siente, igual que todas, es una mujer que realmente se ha enamorado, se ha desilusionado, que como madre de familia, al igual que muchas se darán cuenta, que para incluso aspirar a una mayor responsabilidad, tenemos que hacer un sinfín de cosas, de organizarnos de una forma exagerada para poder salir”, señaló.

Dijo que por años, las mujeres han sido “encasilladas”, en ciertas acciones que socialmente así debieran de ser; sin embargo, detalló que a pesar de ser una feminista, le encanta tener la posibilidad de criar a sus hijos, estar al pendiente de su hogar, aunque esto requiera mayor organización.

“Las 24 horas para nosotras parecieran 12, quisiéramos tener dos horas más, pero definitivamente es imposible, nos gusta organizarnos, una mujer como todas si tenemos algún hobby, hay que organizarse todavía más, porque aparte de ser amas de casa, desempeñamos otros roles, y es una jornada extra a la que tenemos en la vida pública, habrá quienes digan que no es nada, pero son trabajos que si no los hacemos se nota”, comentó.

La funcionaria expresó que de una u otra forma, la gran mayoría de las mujeres ha sufrido alguna situación de violencia en algún momento de la vida, en la que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta.

“La vida de las mujeres está estereotipada, es decir, la gran mayoría debe de verse como mujeres sutiles, obedientes, mujeres que debemos decir sí porque somos abnegadas, que no tenemos derecho a cansarnos, que no tenemos derecho a decir hoy no puedo, que no tenemos derecho de mirarnos al espejo y darnos cinco minutos del día para nosotras, pareciera que nos ponen unos lentes obscuros y vamos de frente”, enfatizó.

Resaltó que es necesario reconocer que hoy existe esa paridad legislativa, en las presidencias municipales y gubernaturas en los diferentes estados, pero que anteriormente eran ocupados por hombres.

Publicada originalmente en El Sol de Parral