Anuncia Marco Bonilla operativo para el 8M

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, anunció que se implementará un operativo para dar acompañamiento a las mujeres que participen de la marcha y actividades relacionadas con el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.

"Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión como cada año, vamos a acompañar solamente a las mujeres que participen en la marcha, para darles la seguridad de que no vaya a haber alguna agresión hacia su persona o alguna situación. Vamos a estar acompañando, vigilando, observando esta marcha", expresó el alcalde Marco Bonilla.

Marco Bonilla expresó que como cada año, la Glorieta de Pancho Villa, de donde parte el contingente, se encontrará libre y que el operativo será únicamente para dar seguridad a las mujeres.

Chihuahua Convocan a mujeres a marchar este 8 de marzo; buscan reunir a 30 mil asistentes

"Estamos planeando emplear a 76 elementos mujeres, que acompañen este esfuerzo de visibilización a este problema; falt definir la participación de las demás corporaciones, este día el 8 de marzo", explicó.

En ese sentido, mencionó que también estarán acompañando esta visibilización del gran problema que enfrentan millones de mujeres; -no solo en México, sino en el mundo entero-, es un tema que se tiene que erradicar.

"Mientras no erradiquemos el tema de la violencia contra la mujer, no podremos erradicar otros tantos problemas que tenemos como sociedad", acotó.

Destacó que el Gobierno Municipal estará pendiente de que todo se desarrolle como cada año, de manera pacífica y que no haya agresiones a la integridad física de las personas que participen en la marcha.

Parral ¡Las queremos vivas y libres! Aprende a reconocer los tipos de violencia hacia las mujeres

Reiteró que el objetivo principal es dar seguridad a las mujeres que participen en la marcha del 8M, y su derecho a la libre manifestación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Vamos a blindar su seguridad, cuidarlas a ellas. Para tenerlas bien protegidas y seguras, de manera que no vayan a sufrir ningún tipo de agresión, que este problema se visibilice en el municipio de Chihuahua, porque si no se visibiliza, no podemos atacarlo, ni podemos confrontarlo, y creo que la violencia es un problema que tiene que ocuparnos, no nada más a la autoridad, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los empresarios, y en general a todas las ciudadanas y los ciudadanos", agregó Marco Bonilla.

Por su parte, colectivas como Marea Verde, difundieron comunicados invitando a la marcha por el 8 de Marzo, que se realizará este miércoles, partiendo de la avenida Universidad y División del Norte, hacia el sur, hasta la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad.