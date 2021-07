Tiene Chihuahua más de 66 mil personas desempleadas

Se registra en el estado un total de 66 mil 439 personas desempleadas debido a que perdieron el empleo, renunciaron, otras cerraron su propio negocio o no cuentan con experiencia laboral; sin embargo en Parral según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se han registrado 46 mil 101 personas laboralmente activas de las cuales 33 mil 755 están afiliadas al Seguro Social, aumentando un 4% con respecto al año pasado, ya que solo se registraban 32 mil 321 puestos de trabajo, siendo los hombres los que reciben mejor salario, el cual es de 370.21 pesos mientras que las mujeres perciben 286 pesos diarios por jornada laboral.

Con base a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con respecto a la encuesta nacional de ocupación y empleo, en el estado alrededor de un millón 604 mil 775 personas cuentan con un empleo. Sin embargo para el cuarto trimestre del 2020 se registraban un millón 698 mil 954 personas laboralmente activas.

Actualmente en el estado se tiene el registro de 66 mil 439 personas que se encuentran desempleadas, de las cuales 36 mil 856 perdió el empleo, 18 mil 326 renunció, 3 mil 676 cerró un negocio propio, 6 mil 155 no tienen trabajo debido a que no cuentan con experiencia laboral y mil 426 se debe a otras causas no especificadas.

De acuerdo con información del Seguro Social informó que Hidalgo del Parral es el municipio donde existe mayor número de trabajadores con seguro social ya que durante el mes de junio se tuvo el registro de 33 mil 755 empleos, de los cuales la mayoría se dedica al área de construcción, seguido del sector maderero con 21 mil 234 empleados.

Con respecto a la información antes mencionada, nueve mil 071 personas laboran en la industria de la transformación, siete mil 898 en el sector comercial, cuatro mil 514 en la industria minera siendo los principales con registro de seguridad social.

Sin embargo las mujeres a pesar de ocupar el mismo puesto que un hombre percibe menor salario, ya que por la misma jornada laboral se le retribuye en promedio un total de 286 pesos, y a un hombre se le remunera alrededor de 370 pesos diarios.