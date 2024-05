Toma de agua en casa de "El Caballo” Lozoya sí es irregular al carecer de contrato: Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, confirmó que la toma de agua localizada ayer en una vivienda del candidato federal plurinominal por Movimiento Ciudadano Alfredo “El Caballo” Lozoya es irregular ya que no existe un contrato ni pago de derechos por parte del usuario, pues desde el 2020 no registraba consumo. Además, señaló que acepta el reto lanzado por el expresidente municipal y renunciaría si se acredita que no era clandestina.

Mario Mata aseguró a través de un comunicado que la tubería clausurada es de un diámetro de 3 pulgadas, lo que le permitía al usuario extraer 9 litros por segundo, suficientes para abastecer la demanda de una buena parte de la población. Señaló que no están permitidas tomas de agua de este diámetro.

De la misma manera, reiteró que en otra de las propiedades de Lozoya Santillán en la misma colonia se presentó una situación similar ya que de junio de 2022 a noviembre de 2023 no registró consumos, siendo hasta que la JMAS detectó alguna irregularidad cuando efectuó los pagos correspondientes aprovechando los descuentos del programa “El que nada debe agua tiene”.

Foto: Isaac Molina / El Sol de Parral

Por todo ello, el funcionario estatal dijo que al considerarse como una ilegalidad que puede constituirse como un delito, se presentará una denuncia el próximo lunes 27 en la Fiscalía General del Estado por la toma clandestina y robo.

Además, en entrevista para esta Casa Editora, aceptó el reto lanzado por “El Caballo” y aseguró que lo va a sacar de la vida pública ya que argumenta que durante la inspección desarrollada este jueves 23 de mayo sí se encontró la toma clandestina en el domicilio del aspirante de Movimiento Ciudadano.

Según lo resaltado por el titular del área ejecutiva de la JCAS, el próximo lunes 27 de mayo, estaría iniciando con el proceso legal en contra del candidato a la Diputación Federal a quien se le señala de presuntamente tener una toma clandestina.

Foto: Isaac Molina / El Sol de Parral

De acuerdo con lo expuesto por el encargado del organismo descentralizado, durante los trabajos desarrollados en la inspección, se logró detectar un registro que contaba con un tapón, que en palabras de Mata Carrasco estaba recién colocado ya que aún estaba húmedo, lo que indicaba ilegalidad.

El director ejecutivo de la JCAS dijo que el candidato no permitió la entrada del personal que pretendía realizar la verificación de la toma al interior, lo cual generó más sospechas desde el punto de vista señalado por Mata Carrasco.

Aseguró que las tomas clandestinas afectan en gran medida a la distribución de los hogares, motivo por el cual, se decidió atender la denuncia anónima que señalaba el presunto robo de agua.

