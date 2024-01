Trabajadores sindicalizados de El Oro se manifiestan nuevamente; aún les deben dos quincenas

Trabajadores sindicalizados del municipio de San Francisco del Oro realizaron nuevamente una manifestación al exterior de la Presidencia para exigir que se les paguen las dos quincenas pendientes; además, Mayté Rodríguez, quien es la Secretaria General del Sindicato, señaló que el Municipio no ha cubierto las prestaciones para dotar de servicios médicos a los empleados, por lo cual, el sindicato federal le prestó 80 mil pesos, así como 80 mil pesos más con los que se han pagado las facturas de quienes requieren comprar medicinas y pagar consultas.

Este jueves se llevó a cabo una nueva manifestación en el patio central de la Presidencia de El Oro organizada por los trabajadores sindicalizados en donde le exigían al presidente Arturo Huerta que se les haga el pago de la segunda quincena de diciembre y la primera de enero.

En este sentido, los afectados se conglomeraron en punto de las 9:00 horas de este día y con el uso de pancartas, sillas y hasta “lonche”, los trabajadores instalaron su plantón hasta las 3:00 de la tarde, en donde se prevé que culmine.

De acuerdo a la secretaria general del sindicato, Mayté Rodríguez, el Alcalde no ha estado realizando los pagos de sueldos de toda la planilla laboral, por lo que continúan exigiendo que se les liquiden sus quincenas.

La entrevistada informó que el Gobierno Local no tiene recurso suficiente para mantener la nómina municipal, además destacó que el sindicato de los trabajadores le prestó 80 mil pesos a la presidencia para que continuara brindando el servicio de salud a sus empleados, con el trato de que este recurso fuera regresado en el mes de febrero.

Asimismo, aseveró que actualmente los trabajadores no cuentan ya con ese servicio médico ya que el Gobierno no ha pagado y se les retiró el apoyo, no obstante, el sindicato continúa apoyando a los trabajadores para el pago de facturas médicas, la cuales también suman hasta los 80 mil pesos más que deberá pagarlo el gobierno municipal encabezado por Arturo Huerta Luévano.

Finalmente, la secretaria general indicó que ante la falta de respuesta del presidente, durante la próxima semana se estarán manifestando en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua con el fin de que la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, tome a consideración la situación crítica que prevalece en El Oro.

Por su parte, el presidente Arturo Huerta dijo que existe un déficit financiero, y que no hay recursos aún para pagar la quincena; el edil señaló que este viernes tendrá reunión con personal del Gobierno del Estado para conocer cómo darán solución a la problemática.

