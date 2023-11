Tras regularización de vehículos hay 23 mdp pendientes de asignación en la región sur

Casi 23 millones de pesos, que representan la mitad de los recursos por la regularización, no han sido ejercidos; según Raúl Villalba, representante de Onappafa, se suman más de 40 millones de pesos recabados por la regularización de 16 mil vehículos de la región sur; además, de acuerdo con datos de Secretaría de Hacienda, únicamente 16 municipios accedieron a poco más de 17 millones 263 mil 500 de pesos que representan lo recabado de casi 7 mil vehículos que pagaron 2 mil 500 pesos cada uno, la Secretaria de Hacienda de Chihuahua transfirió los recursos que se podrán utilizar en el mejoramiento de calles e infraestructura vial de cada municipio; el municipio que más se vio a favorecido fue Jiménez con más de 3 millones 702 mil 500 pesos; esto de acuerdo con la información expuesta por gobierno del estado.

Cerca de 23 millones de pesos provenientes de la regularización de vehículos en Chihuahua permanecen sin asignar. Raúl Villalba, representante de Onappafa, expuso que estos fondos, que constituyen la mitad de los recursos obtenidos, generan incertidumbre sobre su destino.

Según Raúl Villalba, desde finales de mayo de 2022 a la fecha, se han regularizado más de 16 mil vehículos en la región sur, que suman más de 40 millones de pesos a las arcas públicas.

Sin embargo, según datos de la Secretaría de Hacienda, apenas 16 municipios accedieron a poco más de 17 millones 263 mil 500 pesos, provenientes del pago de casi 7 mil vehículos a 2,500 pesos cada uno.

Esta cantidad, trasladada por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, se planteó como un impulso para mejorar calles e infraestructura vial en cada municipio.

Además, de acuerdo a la información referida, el recurso que falta de ejercerse no ha sido distribuido debido a que no todos los municipios del estado grande han presentado proyectos para acceder a estos montos.

El desglose de estos fondos reflejó que Jiménez fue el municipio más beneficiado, recibiendo más de 3 millones 702 mil 500 pesos. Estos datos fueron compartidos por el gobierno del Estado, enfatizando la importancia de la inversión en infraestructura vial para mejorar las condiciones locales.

Sin embargo, la inquietud persiste sobre el destino de los restantes 23 millones de pesos, dado que aún no han sido asignados para proyectos específicos; no obstante, en la Secretaria de Hacienda se expuso que no todos los municipios han solicitado el recurso.

La asignación de los recursos provenientes de la regularización vehicular en Chihuahua ha tomado un rumbo más definido con la reciente transferencia de fondos a diversos municipios de la zona sur, reveló la Secretaría de Hacienda del Estado. Esta acción responde a la estrategia de utilizar dichos recursos para el mejoramiento de calles e infraestructura vial en cada localidad.

Los montos transferidos revelan un panorama detallado de la asignación de fondos: Allende: 615 mil pesos. Balleza: 1 millón 647 mil 500 pesos. Coronado: 1 millón 520 mil pesos. Guachochi: 2 millones 550 mil pesos. Guadalupe y Calvo: 855 mil pesos. Parral: 2 millones 508 mil 500 pesos. Huejotitán: 255 mil pesos. Jiménez: 3 millones 702 mil 500 pesos. López: 480 mil pesos. Matamoros: 372 mil 500 pesos. Morelos: 175 mil pesos. Rosario: 420 mil pesos. San Francisco del Oro: 185 mil pesos. Santa Bárbara: 285 mil pesos. El Tule: 672 mil 500 pesos. Valle de Zaragoza: 707 mil 500 pesos.

Según la idea planteada por el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, la distribución de estos recursos busca garantizar su uso efectivo en la mejora de las condiciones viales locales, generando un impacto significativo en el desarrollo de la región.

Villalba destacó la relevancia de la contribución de los impuestos de 2,500 pesos por vehículo, destinados directamente a los municipios. Subrayó la importancia de presentar proyectos que justifiquen el retorno de estos fondos a las localidades, especialmente para su uso en proyectos de pavimentación, a los cuales se les ha dado prioridad.

El representante resaltó que la mayor parte de los vehículos regularizados pertenecen a residentes del norte de Durango y del sur de Chihuahua, abarcando la zona serrana desde Guachochi hasta Guadalupe y Calvo.

Resaltó la necesidad de incrementar el número de vehículos regularizados para fortalecer el padrón estatal, lo cual, según Villalba, sería fundamental para potenciar la asignación de fondos a los municipios, y así seguir beneficiando el desarrollo de la región, principalmente en términos de infraestructura vial.

Aseveró que el reto ahora radica en incentivar la participación en el proceso de regularización, no solo para ampliar el padrón de vehículos regularizados, sino también para potenciar la contribución económica que se destina a proyectos municipales.

Indicó que esta perspectiva plantea un desafío adicional para garantizar una mayor cobertura y participación en este proceso, en beneficio del mejoramiento continuo de las condiciones viales y el desarrollo comunitario.

