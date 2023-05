¡Tuvo que parir en un hotel! Fue desde Santa Bárbara al IMSS de Parral y la regresaron

Mujer entró en labor de parto en un hotel de Parral; acudió primeramente al IMSS en donde le notificaron que aún no tendría a su hijo por lo cual la regresaron, sin embargo, comenzó a sentir las contracciones más fuertes por lo que al lado de su suegra recibió a su pequeño en la habitación, el cual se encuentra en buen estado de salud. El personal de la Institución manifestó que la paciente recibió la atención médica adecuada sin embargo, debido a la poca dilatación se le pidió que regresara en unas horas más pero se trató de un parto fortuito, es decir, que se adelantó.

Una mujer identificada como Elia M. originaria del municipio de Santa Bárbara recibió la llegada de su bebé en un hotel de Parral, esto luego de que acudiera al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizarse una revisión debido a que ya contaba con malestares, sin embargo alrededor de las 12:30 horas, el personal a cargo le notificó que se podía regresar a su hogar debido a que aún no iba a nacer su hijo.

Ante esta situación, la mujer acompañada de su suegra Gabriela M. cuestionaron al personal médico que si no era riesgoso regresarse, a lo cual ellos respondieron que aún no entraba en labor de parto debido a que no contaba con el número de dilataciones.

“Mi nuera cada vez se sentía peor, nosotros no queríamos sacarla del hospital, pero nos dijeron que no había ginecólogo, por lo cual seguimos sus indicaciones y la ayudamos a salir debido a que ya no podía ni caminar,” expresó Gabriela M.

Sin embargo la mujer, su esposo y suegros decidieron hospedarse en el hotel Los Arcos, con la finalidad de estar más cerca del hospital. “Los dolores que presentaba eran muy fuertes, no sabíamos qué hacer”.

Por lo que fue alrededor de las 02:30 de la madrugada cuando inesperadamente le comentó a su suegra que sentía que el bebé ya iba nacer por tal motivo rápidamente acudió al baño por una toalla y la colocó en el piso y comenzó a apoyarla en las labores del parto.

“Yo le decía que pujara fuerte, que ya veía la cabeza de mi pequeño nieto, fue un momento que nunca imaginé que tendría que vivir sin embargo fue maravilloso recibirlo a la vida”, dijo.

Momentos después cuando el pequeño nació, “lo tomé en mis brazos y me asusté pensé que algo estaba mal, debido a que no lloraba, por lo cual mi nuera lo recostó en su pecho y en ese momento el pequeñito soltó el llanto”, expresó Gabriela M.





Gabriela M. describió ese momento como “valentía y empatía” debido a que su nuera recibió todo el apoyo del personal del hotel, quienes se encargaron de solicitar la ayuda de los paramédicos de Cruz Roja.

“Se portaron muy bien con nosotros, les agradecemos de todo corazón su apoyo ya que contribuyeron a que el pequeño naciera y fuera atendido de inmediato”, declaró.

Finalmente la mujer y su bebé quien pesó 2.800 kilos fueron trasladados de nueva cuenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en donde se encuentran siendo atendidos “gracias a Dios los dos están bien, pero desgraciadamente el seguro tiene un personal que no hacen su trabajo bien se puso en peligro la vida de los dos”.

Explicaron que normalmente el proceso de parto se da paulatinamente, teniendo que alcanzar una dilatación de 10 centímetros, mismos que se dan uno por hora, principalmente cuando se trata de la primera gestación.

Por lo tanto, señalaron que había tiempo suficiente para que regresara más tarde evitando someterla a un estrés innecesario. No obstante, comentaron que se trató de un parto fortuito, es decir, que se adelantó.

Tras el nacimiento, la derechohabiente regresó al hospital para ser atendida junto con el bebé, quienes en estos momentos gozan de buena salud.

