UACH Parral se une al paro de labores; exigen cumplimiento de contrato colectivo

Un total de 60 trabajadores sindicalizados de la UACH en Parral se unen al paro laboral en el que participaron todos los empleados sindicalizados de la institución educativa en el estado, hoy desde tempranas horas comenzaron plantarse en la entrada los planteles y el de Parral no fue la excepción; José Alfredo Gurrola Garibay, delegado sindical, manifestó que no se están respetando los derechos del contrato colectivo dado que no se les aumentó el salario.

En una muestra de unidad, 60 trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en Parral se sumaron al paro laboral que abarca a todos los empleados sindicalizados de la institución educativa en el estado. Desde las primeras horas de hoy, los manifestantes se plantaron en la entrada de los planteles, siendo el campus de Parral uno de los puntos destacados.

José Alfredo Gurrola Garibay, delegado sindical, expresó su preocupación ante la falta de aumento salarial, argumentando que se están violando los términos establecidos en el contrato colectivo.

En este sentido, el entrevistado aseguró que la protesta busca llamar la atención de las autoridades educativas para abordar las demandas y asegurar el respeto a los derechos laborales de los empleados.

La movilización destaca la urgencia de atender las inquietudes de los trabajadores, subrayando la importancia del diálogo para alcanzar una solución que beneficie a ambas partes.

Según lo resaltado por los manifestantes en el sitio del hecho, este paro laboral representa un llamado claro a la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los empleados sindicalizados en la UACH.

Hasta el momento los trabajadores de Parral no llevarán el paro a mayores, sin embargo, no se descartan la acciones legales de acuerdo a lo resaltado por el mismo delegado sindical quien comentó que se espera generar presión de esta manera.

Finalmente concluyó destacando que seguirán velando por los derechos laborales de más de 60 trabajadores que integran el padrón sindical en la región de Hidalgo del Parral.

"En derecho de nuestros derechos laborales, Paro laboral", fueron algunas de la consignas que se colocaron con pancartas en los vehículos que permanecieron en el ingreso del edificio de la facultad de economía.