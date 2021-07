Venta clandestina de cigarros electrónicos llega a redes sociales

Aun cuando en México está prohibida la venta de cigarros electrónicos o también llamados vaporizadores, estos se venden de manera discreta o en redes sociales, señala el centro de atención para las adicciones (CAPA), que al igual que el tabaco causa daño a la salud, es un mito que no dañan los pulmones por el hecho de que es valor ya que se le agregan sustancias químicas, estos aparatos se están poniendo de moda entre los jóvenes lo cual resulta preocupante para el sector salud.

Sol Adriana Sánchez García, titular del Centro de Atención Para las Adicciones (CAPA), indicó que los cigarros electrónicos hacen daño su consumo, ya que son aerosoles que introducen al organismo y contienen diferentes sustancias que pueden ser incluso adictivas, pueden causar daño en los pulmones. Si hablamos de la adicción puede incluir el excesivo gasto económico, hasta no poder dejarlo porque "lo necesito" para estar bien.

Así también, refirió que en el caso del consumo de esta sustancia no solamente hace daño al consumidor directo, también afecta a las personas que no lo están consumiendo y también están inhalando, estos vaporizadores, o conocidos como cigarros electrónicos, está prohibida su venta, ya que causan daños a la salud de quienes lo usan, siendo un mito que no porque es vapor no contamina los pulmones ya que llevan otras sustancias químicas.

Indicó la encargada del centro que la COESPRIS es la encargada de vigilar que no se dé la venta de estos productos, y es por medio de una denuncia para poder confiscar el producto del negocio, estos pueden costar desde los 300 pesos hasta los 10 mil, dependiendo mucho del material y los aditamentos que traen, además el público consumidor tiene que estar comprando las esencias que le ponen al aparato.

Señaló que es preocupante para las autoridades de salud que los jóvenes estén utilizándolos, ya que se están poniendo de moda, comentó que los cigarrillos electrónicos son dispositivos para fumar que funcionan con pilas. Contienen unos cartuchos llenos de un líquido que suele contener nicotina, saborizantes y sustancias químicas. El líquido se calienta y se convierte en un vapor, que la persona inhala. Por eso, consumir cigarrillos electrónicos recibe el nombre de "vapear" (de vapor).

Informó que el fumar desde temprana edad introduce nicotina en el cuerpo y la nicotina es muy adictiva y puede: hacer lento el desarrollo cerebral en los adolescentes, afectar la memoria, la concentración, el aprendizaje, el auto-control, la atención y el estado de ánimo y aumentar el riesgo de sufrir otros tipos de adicciones en la vida adulta, así mismo, los cigarrillos electrónicos, irritan y dañan los pulmones, pueden causar graves daños pulmonares e incluso la muerte.