Permanece Chihuahua en semáforo amarillo

El estado de Chihuahua permanecerá en semáforo amarillo durante los próximos 14 días, ya que en las últimas semanas hubo un incremento de casos de Covid-19, que ponen a la entidad en estado de alerta, afirmó el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Confirman 177 contagios y 12 muertes por Covid-19

Explicó que algunos de los indicadores que determinan los cambios de semáforo, han mostrado resultados negativos en los últimos 15 días, por lo que no se realizará ningún cambio en término de las actividades y aforos permitidos actualmente.

En mensaje transmitido por redes sociales, el secretario de Salud exhortó a la población que ante el periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa, no se organicen reuniones con alto número de personas, no salir de viaje sobre todo a lugares con bastante afluencia turística y de gran movilidad, pues “esto puede aumentar de manera importante la posibilidad de contagios al no mantener una sana distancia y el cubrebocas puesto”.

Informó que la tasa de reproducción del virus, se ha mantenido constante e incluso con una tendencia a la baja, sin embargo, la tasa de incidencia mantiene un leve repunte en los últimos 15 días, por lo que de seguir en aumento puede generar también un incremento en los decesos.

Afirmó que la tasa de personas hospitalizadas podría subir a partir de la próxima quincena, de la misma forma en la que el nivel de ocupación de los hospitales se puede volver a incrementar.

Recordó que la vacunación en nuestro estado aún no es significativa como para relajar las medidas preventivas, por lo que exhortó a la población a seguir con el uso del cubrebocas en todas las actividades