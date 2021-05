Pide el Congreso se investiguen hechos violentos en contra de candidatos

Ante los lamentables hechos ocurridos de manera reciente en los que han amenazado y asesinado a candidatos de diferentes partidos políticos en el presente proceso electoral, la presidenta del H. Congreso del Estado Blanca Gámez, exhortó a diversas autoridades para que de manera urgente investiguen y sancionen estos hechos; además de exhortar al Ejecutivo Federal para que asuma una posición imparcial y se abstenga de contribuir a crear condiciones de enrarecimiento en el ambiente político que generan división y encono en la sociedad mexicana.

La legisladora detalló que medios de comunicación nacional e internacional dan cuenta de que el presente proceso electoral se convirtió en el más violento que ha vivido México.

Por su parte, la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA), externó que la violencia contra las y los políticos ha dejado ya al menos 88 personas muertas, de las que 34 aspiraban a una candidatura. Informó que en las últimas horas se ha agudizado, con la muerte de una candidata y el secuestro y atentado contra otros dos.

Aunado a lo anterior, Blanca Gámez aseguró que el ambiente de división y de polarización que se ha generado, por declaraciones realizadas por el Ejecutivo Federal en diversos momentos de este proceso electoral, han contribuido a crear un ambiente poco propicio para las elecciones más importantes de la historia de México.

“Un Jefe de Estado debe permanecer en todo momento imparcial ante estos procesos, así como evitar generar ambientes de polarización de carácter radical, y con ello procurar el desarrollo pacífico de las elecciones, para bien de todas y todos, prevaleciendo una vocación institucional y democrática”, abundó.

La presidenta del Congreso hizo hincapié además en los casos de Violencia Política por Razón de Género que se siguen suscitando y aseveró que estos no deben quedar en la impunidad y en el olvido, ya que a pesar de no suceder en todos los casos, comprometen de manera particular el ejercicio de derechos y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.