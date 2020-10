Pide Bazán al Gobernador habilitar más espacios para atender el Covid

Se cumplió el pronóstico de un repunte de casos en octubre y el gobierno de Javier Corral no implementó una estrategia de gabinete para su contención, ni siquiera aplicó en su momento pruebas masivas en zonas de alta incidencia como se lo plantee y hoy los hospitales están a su máxima capacidad, lamentó.

El legislador priista demandó al gobierno estatal habilite nuevos espacios para la atención de pacientes y defina un plan de contingencia porque "ahora se suma la incidencia de casos de influenza", señaló.

La mayoría de la población está tomando las medidas de prevención y por tanto no es válido que el estado le cargue toda la culpa, advirtió Bazán Flores, quien agregó que las cosas no se hicieron bien desde el principio de la pandemia porque no hubo un plan integral, toda la acción fue reactiva y aquí están las consecuencias.

El diputado llamó a la sociedad a que siga aportando la parte que le toca en la prevención y al gobierno estatal más creatividad para impedir el colapso de la infraestructura hospitalaria y de la economía chihuahuense.