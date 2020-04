Piden antorchistas de Jiménez apoyo alimentario urgente

Jiménez, Chihuahua.- Con pancartas, alineados frente a la Presidencia Municipal, antorchistas de Jiménez, deliberadamente pocos, se mostraron ante los ciudadanos y ante las autoridades, levantaron sus voces para demandar atención a la más elemental de las necesidades del ser humano: “Queremos comida”, dijeron.

Exigieron un apoyo alimentario urgente. En el marco de la campaña nacional que emprendió el Movimiento Antorchista para que principalmente el Gobierno Federal lleve a la práctica un programa nacional de distribución de alimentos entre las capas más desprotegidas del país, los jimenenses se sumaron con su movilización.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Ellos entregaron un oficio formal al alcalde Marcos Chávez Torres, para que la autoridad municipal también entregue despensas a los más pobres.

Con tapa-bocas y guardando la distancia recomendada en prevención del contagio por el Coronavirus, antorchistas del estado se manifestaron en pequeños grupos: en la capital, en Jiménez y en Ciudad Juárez, para urgir acciones inmediatas al gobierno federal y a la administración estatal.

En Jiménez acudieron a los portales campesinos de La Hacienda de Dolores, colonos de la cabecera municipal y estudiantes de la FNERRR. El representante del Movimiento Antorchista en la región Parral-Sur, Marco Antonio Martínez Soto, destacó que los gobiernos obligaron a la población a resguardarse en los domicilios; “Pero no se plantearon en serio atender en sus necesidades a la gente que se quedó sin empleo, la que no puede salir a ganarse la vida por las restricciones que le han sido impuestas por la pandemia del Covid-19. Nosotros estamos exigiendo que, tanto el gobierno federal como el del estado, y en este caso también el Municipio, implementen programas de distribución de alimentos en las comunidades y colonias más golpeadas por la crisis”.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Dijo que están solicitando ayuda, ya que por la pandemia, la gente no tiene qué comer, no tiene recursos para pagar los servicios, y denunció que se conocen ya casos graves de personas y de familias completas que no tienen nada en sus despensas, y que no pueden pensar en el pago de los servicios, porque la falta de satisfactores para alimentar a sus hijos es lo que los tiene más angustiados.

