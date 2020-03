Piden diputados se suspendan clases desde hoy

Los diputados locales pidieron a Gobierno del Estado suspendan las clases a partir de hoy, y no esperarse hasta el viernes, tal como lo ha marcado la Secretaria de Educación Pública, propuesta a cargo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Congreso del Estado, aprobada por los 24 legisladores presentes “no podemos esperar hasta el día 20 para suspender las clases y hasta el 24 para los docentes”

“Exhortamos al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Educación y Deporte para que de manera urgente suspenda clases de todos los niveles educativos, así como labores de docentes y personal administrativo a partir de este día, con el fin de evitar contagios del coronavirus” expresó el profesor Lorenzo Parga en representación de la Mesa Directiva y de la Jucopo, desde la tribuna del Congreso local.

“Esto no significa que se deben tomar como vacaciones, sino como un aislamiento para evitar contagios, al menos son las medidas recomendadas por los expertos de salud, no debemos actuar con miedo o pánico ante esta pandemia, pero si con responsabilidad y con rapidez para evitar tragedias, no se trata de ningún tema político, sino de un tema de salud” refirió.





