Presenta Marco Bonilla resultados de las mesas de seguridad regional de Chihuahua

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabezó el informe de resultados de la Mesa de Seguridad Regional, y los logros alcanzados durante el año 2023, en coordinación y vinculación con corporaciones estatales y nacionales.

“Queremos compartir los logros y resultados que hemos obtenido gracias a la coordinación permanente y colaboración constante, entre los diversos órganos de gobierno, para lograr los mejores resultados, que es el objetivo de estas mesas de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad. Los días lunes y los días jueves, con dos reuniones semanales las que se llevan a cabo en la Mesa, para diseñar estrategia para preservar la paz y tranquilidad de las familias, con el objetivo de que cada chihuahuense se sienta en paz en cualquier parte de la ciudad y a cualquier hora”, afirmó el alcalde Bonilla Mendoza.

Marco Bonilla enfatizó que a la Mesa también se integran personas de la sociedad civil, participando de forma activa, a través del Observatorio Ciudadano de Seguridad de Ficosec, quienes apoyan en el diseño de estrategias para abordar de mejor manera el combate a la delincuencia.

“Reconocemos la importancia del trabajo en equipo, para enfrentar el gran desafío que significa trabajar por la seguridad, porque nuestro deber y responsabilidad es con la ciudadanía. Quiero ser muy claro: no hay banderas políticas, no hay diferencias personales, no hay colores de ningún tipo, porque la inseguridad nos afecta a todas y todos. Debemos enfrentarla todas las instituciones juntas, haciendo un gran frente común, porque unidos, seremos más fuertes”, aseguró Marco Bonilla.

El presidente municipal destacó los casos de éxito, como la captura del presunto asesino de una joven mujer en la colonia Chihuahua 2000; la captura de un objetivo prioritario en el delito de robo de vehículos, y el aseguramiento de dosis de droga, que supera el costo de mercado de los 122 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, mencionó que es una responsabilidad compartida estar en la Mesa Regional, y destacó que la coordinación de los tres niveles de gobierno, hacen posible que se alcance resultados positivos, que ha sido reconocido por el IMCO y la encuesta ENSU.

“Es la muestra de resultados de la coordinación y del compromiso político de la gobernadora Maru Campos y del alcalde Marco Bonilla, de encarar el problema de frente y del apoyo de las instituciones federales, instituciones estatales y también de la Policía Municipal”, afirmó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

El informe se brindó desde la Sala PECUU de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la avenida Homero, próxima a la avenida Tecnológico.

La Mesa de Seguridad Regional está integrada por instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía de la República, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes se reúnen semanalmente para evaluar resultados y avances en seguridad de la ciudad de Chihuahua.

Entre los logros destacan la detención de más de 4 mil 348 personas por delitos como homicidios, delitos contra la salud, robo a vehículo, robo a comercio, delitos sexuales, daños, lesiones, portación de arma de fuego, violencia familiar y en contra de la mujer, entre otros. Se logró la recuperación de 752 vehículos robados, y se aseguraron 537 vehículos por estar vinculados a diversos hechos delictivos. Se decomisaron más de 479 armas de fuego, de las cuales, 236, fueron armas cortas, 99 armas largas, y 144 de utilería, que ya no están en las calles.

Gracias a la coordinación y vinculación de las corporaciones, se vincularon a proceso 720 personas, de las cuales, 217 fueron sentenciadas.

Así mismo, gracias al trabajo de inteligencia y seguimiento, se han logrado profundizar en el conocimiento y análisis de los casos de robo a local comercial sin violencia, para ubicar cuales son los artículos o mercancías más robados y diseñar estrategias para evitarlo.

En cuanto a drogas, las diversas corporaciones lograron asegurar más de un millón 860 mil dosis, cuyo monto asciende a más de 122 millones de pesos.

Por todo el esfuerzo de las corporaciones, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Chihuahua capital se logró posicionar entre las cinco ciudades con mejor calidad de vida en México; así mismo, los niveles de percepción de seguridad, aumentaron a 57.5%, de acuerdo a la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, en el tercer semestre de 2023.

Estuvieron presentes en el informe Roberto Fuentes Rascón, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua; José Antonio Sabré Armendáriz, coordinador de la Guardia Nacional; Alonso Domínguez Álvarez, coordinador del Observatorio Ciudadano de Ficosec; Josafat Zapoteco Tepetate, coordinador de la Mesa de Construcción de Paz de la Secretaría de Bienestar; Erick Rangel Ríos, coordinador de Gobierno del Estado de Chihuahua; Fernando Blanco Alarcón, Fiscalía General del Estado; comisario Julio César Salas González, director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua; Guillermo Arturo Portillo, director de la Agencia Estatal de Investigación; coronel de Infantería del Estado Mayor, Rafael Constantino Trejo, del 23 Batallón de Infantería; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua; y el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza.